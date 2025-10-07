Afrique: Khaled El-Enany désigné pour prendre la tête de l'Unesco

Le Conseil exécutif de l'Unesco a désigné lundi soir l'Egyptien Khaled el-Enany à la succession d'Audrey Azoulay. Portrait.

Khaled El-Enany, égyptologue de renom et ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte, était candidat à la direction générale de l'Unesco pour la période 2025-2029. Soutenu officiellement par la Ligue arabe, et plusieurs pays européens et latino-américains, il incarne un profil à la croisée de l'expertise académique et de l'expérience diplomatique.

Né en 1971 à Gizeh,Khaled El-Enany, 54 ans, est diplômé de l'Université de Helwan (Le Caire), où il a également enseigné pendant plus de vingt-cinq ans. Il a poursuivi ses études doctorales en France à l'Université Paul-Valéry de Montpellier (Doctorat en égyptologie, 2001), et a mené plusieurs recherches postdoctorales à l'École pratique des hautes études (EPHE) à Paris. Il parle couramment l'arabe, le français et l'anglais, ce qui lui permet d'intervenir avec aisance dans les forums multilatéraux.

Il a occupé d'importantes fonctions académiques avant d'être nommé ministre des Antiquités en 2016, puis ministre du Tourisme et des Antiquités à partir de 2019, après la fusion des deux portefeuilles. Durant son mandat, il a supervisé de vastes projets patrimoniaux, l'ouverture de plus de vingt musées, la restauration de dizaines de sites historiques majeurs, et le retour de milliers d'objets culturels vers l'Égypte, en collaboration avec plusieurs pays partenaires.

Portant le slogan « L'Unesco pour les peuples », sa vision repose sur une gouvernance inclusive, centrée sur la coopération Sud-Sud, la protection du patrimoine mondial, la démocratisation de l'accès à l'éducation, et la réponse aux défis émergents comme le changement climatique ou la fracture numérique. Il plaide pour une UNESCO plus visible, plus proche des citoyens, et plus efficace dans ses actions sur le terrain.

Fort de son double ancrage académique et politique, Khaled El-Enany était considéré comme un candidat de consensus entre le Nord et le Sud. Désigné le 6 octobre 2025 par le Conseil exécutif, il devient le premier Égyptien à diriger l'organisation depuis sa création en 1945.

Le successeur d'Audrey Azoulay est fervent défenseur de la préservation du patrimoine culturel mondial et de l'éducation comme outils essentiels pour construire un avenir meilleur. Durant sa campagne, il a maintes fois souligné l'importance de la paix dans un monde fragmenté par des crises sans précédent.

Au-delà des ambitions affichées, plusieurs défis se dressent devant lui, notamment se préparer à un nouveau départ américain qui priverait d'environ 8 % de son budget annuel, alors même que Washington contribuait autrefois à hauteur de 22 %.

Le nouveau directeur général entend apporter un « regard nouveau » et le savoir-faire issu d'une carrière passée à collaborer avec l'Unesco pour donner « plus de visibilité et plus d'impact » à l'organisation. Un autre défi de taille qui attend Khaled El-Enany est de savoir s'il parviendra à faire changer les États-Unis, un de ses soutiens, pour rester au sein de l'organisation après le nouveau retrait annoncé à fin 2026 par l'administration Trump.

Au moment où l'humanité traverse des périodes de turbulences, de remises en question du multilatéralisme et de l'efficacité des organisations des Nations unies, son leadership sera de mise pour mieux faire fonctionner cette maison.