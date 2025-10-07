Congo-Brazzaville: Woman Economic Forum - L'inclusion financière au coeur de la deuxième édition

Placée sous le patronage de la Première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, la deuxième édition du Woman forum economic s'est ouverte le 6 octobre, à Brazzaville, sur le thème « Genius, inclusion financière ». La rencontre qui rassemble des femmes venues de tous les horizons pour promouvoir l'entrepreneuriat va durer trois jours.

La formation et l'inclusion financière sont les problématiques au menu des échanges de la deuxième édition du Woman forum economic. « Chaque fois qu'une femme est empêchée d'accéder aux instruments financiers, ce n'est pas seulement une vie qui se referme, c'est toute une société qui se prive d'élan, d'innovation et de croissance », a déclaré la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila, en ouvrant les travaux en présence des diplomates et des membres du gouvernement.

Appelant les femmes à saisir les multiples opportunités que présente ce forum, la présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo, a indiqué : « Ce cadre de partage et de plaidoyer permettra de formuler les recommandations en vue d'améliorer la question de l'inclusion financière, de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays ». Il convient de souligner que le Woman forum economic est organisé par cette chambre en partenariat avec le ministère en charge des Petites et moyennes entreprises et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

La représentante du Pnud, Adama-Dian Barry, voit en ce forum une occasion de briser les barrières. « Les barrières financières alors que moins de 10% de prêts bancaires atteignent les femmes ainsi que les stéréotypes, l'exclusion des chaînes de valeur, le manque d'appui technique », a-t-elle fait savoir en encourageant les femmes qui y prennent part à renforcer le réseautage.

En réalité, l'inclusion financière que les femmes appellent de tous leurs voeux ne peut se faire sans l'implication des institutions bancaires. A celles-ci, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a exhorté à l'assouplissement des procédures. Il a indiqué, par ailleurs, que le département ministériel dont il a la charge travaillera davantage avec la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo pour faire de l'inclusion financière une réalité.

Le premier panel de ce forum auquel la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, et la présidente du Conseil économique et social, Emilienne Raoul, ont pris part en visioconférence, a éclairé la lanterne des participants sur cette problématique et plusieurs autres.

Programme Genius

Comme le souligne le thème de ce forum, « Genius, inclusion financière », il s'agit, en effet, d"un programme initié par la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo puer accompagner les entrepreneures, artisanes, commerçantes et agricultrices dans le développement et la structuration de leurs projets.

Il s'exécute à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo dans le département de la Cuvette, Dolisie dans le Niari et Ouesso dans la Sangha. Ce programme vise à former et accompagner mille femmes entrepreneures en incubation pendant trois mois et deux cents autres en accélération durant un mois. Aussi, la facilitation de l'accès aux financements, aux marchés et aux outils numériques est au menu de ce programme.