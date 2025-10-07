Maroc: La "GenZ 212" défie l'État par la rue et les smartphones

7 Octobre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

Le Maroc est le théâtre d'une nouvelle vague de protestation menée par la "GenZ 212", un collectif de jeunes qui utilise les réseaux sociaux pour défier l'immobilisme politique. Ce mouvement, sans affiliation traditionnelle, conteste la défaillance des services sociaux (santé et éducation) et exige désormais la démission du gouvernement.

Ce qui rend ce phénomène si marquant est sa nature décentralisée. Selon le journal Afrique de TV5MONDE du 3 octobre 2025, ces jeunes n'ont « ni leaders, ni partis politiques » pour les encadrer ; leur seule force réside dans leurs « smartphones et une colère contre l'avenir qu'on leur refuse ». L'indicatif téléphonique "212" symbolise leur identité et leur capacité à se mobiliser instantanément.

L'importance de la "GenZ 212" dépasse les frontières du royaume. TV5MONDE souligne que cette dynamique de soulèvements populaires spontanés se multiplie sur le continent, de Madagascar au Maroc, illustrant le fossé entre les politiques macroéconomiques et les besoins essentiels de la jeunesse africaine.

Le défi pour les autorités est de répondre à un mouvement sans porte-parole officiel, dont la seule arène de dialogue est désormais le numérique et la rue.

