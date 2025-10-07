Afrique: OMS - 15 millions d'enfants et ados accros à la vape dans le monde

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré ce lundi qu'au moins 15 millions de mineurs âgés de 13 à 15 ans fument des cigarettes électroniques dans le monde.

L'OMS a ajouté que la probabilité que les jeunes fument ce type de cigarette est, en moyenne, neuf fois plus élevée que chez les adultes dans les pays où des données sont disponibles.

Dans sa première estimation mondiale de l'utilisation de la cigarette électronique, l'OMS a indiqué que plus de 100 millions de personnes vapotent actuellement dans le monde, dont au moins 86 millions d'adultes, la majorité se trouvant dans les pays à revenu élevé.

Ces chiffres surviennent alors que l'usage du tabac traditionnel continue de diminuer à l'échelle mondiale. Le nombre d'utilisateurs de tabac est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard de fumeurs en 2024.

Étant donné que des réglementations plus strictes contribuent à réduire l'usage du tabac, ce secteur s'est tourné vers des produits alternatifs comme les cigarettes électroniques pour compenser la baisse des ventes.

Les compagnies de tabac affirment cibler les fumeurs adultes dans le but de les aider à arrêter de fumer et à réduire les risques liés au tabac traditionnel.

L'OMS a toutefois averti que près d'un adulte sur cinq dans le monde continue de fumer des produits du tabac, et a appelé à un renforcement de l'application des mesures de lutte antitabac et à la réglementation de l'utilisation des nouveaux produits nicotiniques tels que les cigarettes électroniques.