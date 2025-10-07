Gabon: Reprise des élections dans les centres annulés

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER), après saisine de la Cour Constitutionnelle et, conformément au décret numéro 0380/PR/MISD du 1er octobre 2025, portant convocation du collège électoral pour le compte de la reprise de l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025, informe les candidats et les électeurs des sièges et centres de vote concernés par l'annulation du double scrutin du 27 septembre dernier que la reprise dudit scrutin est programmée pour le samedi 18 octobre 2025.

Il s'agit :

- du premier siège de la Commune de Ntoum dans la province de l'Estuaire ;

- du premier siège du département de Lékoni Lékori dans le Haut Ogooué ;

- de la commune de Moabi dans la Nyanga ;

- du centre de vote de Rennes en France pour le compte du deuxième siège de l'étranger.

Le Ministre appelle au sens patriotique et de responsabilité des uns et des autres afin que ce scrutin se déroule dans le calme et la sérénité.