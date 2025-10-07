Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - 90 cas confirmés dont 11 décès (officiel)

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié ce lundi un nouveau point de situation sur les épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox au Sénégal, arrêté à la date du 5 octobre 2025.

Depuis le début de l'épidémie, 90 cas de Fièvre de la Vallée du Rift ont été confirmés à travers le pays, dont 11 décès. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 87 cas recensés, principalement dans le district de Richard-Toll (47 cas), suivie de Saint-Louis (32 cas), Podor (2), Pété (2) et Dagana (4).

Les régions de Louga et Matam comptent respectivement 2 et 1 cas, avec des patients désormais guéris.

Concernant la Mpox, 5 cas confirmés ont été enregistrés depuis le 22 août 2025, tous dans la région de Dakar, dont un patient guéri. Le ministère précise qu'aucun décès n'a été signalé et que 6 personnes contact ont achevé leur période de suivi, tandis que 47 autres restent sous surveillance.

Le ministère invite les populations à faire preuve de vigilance, à respecter les mesures de prévention et à collaborer étroitement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

