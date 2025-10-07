Maroc: Dixième jour du mouvement Gen Z sur fond de procédures contre les manifestants arrêtés

Le Maroc a connu ce 6 septembre son dixième jour de manifestations de la Gen Z 212, le collectif de jeunes qui réclament une réforme de l'Éducation et de la Santé. Les premiers rassemblements, non autorisés, ont été marqués par de nombreuses arrestations. Plusieurs nuits de violences ont aussi donné lieu à des dizaines d'interpellations. Des affaires que suit un groupe d'avocats volontaires et bénévoles.

Face à l'ampleur de ces procédures lancées au Maroc, ils sont désormais une centaine d'avocats à se relayer au sein du comité de défense. Maître Oumaima Boujaera en fait partie et explique l'ampleur de la vague d'arrestations durant les journées de manifestation du mouvement Gen Z. « Les arrestations qu'on a connu ont été très massives. On est en train de suivre l'affaire de près, on essaye d'être présents dans les tribunaux, de se coordonner entre nous, pour que toutes les personnes aient droit à une bonne défense lors de leur comparution devant le procureur du roi ».

Maître Boujaera est également membre de l'Association marocaine des droits Humains (AMDH). Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, datant de la semaine dernière, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Certaines durant les nuits d'émeutes qu'a connues le Maroc, d'autres pendant des manifestations qui se déroulaient dans le calme, selon l'AMDH, précise Me Boujaera. « Ce sont des gens qui manifestaient de manière très pacifique, qui ont été arrêtés avec une grande violence. Cette violence et cette oppression qui a été exercée sur eux ne peut pas mener à une procédure qui soit légale par la suite ».

Les profils des personnes arrêtées sont très variés. Elles ont en commun leur jeune âge, explique encore Me Boujaera. « On a des mineurs de 13 ou 14 ans. On a des jeunes qui passent leur baccalauréat cette année. On a des jeunes qui viennent d'être embauchés dans des emplois. Leur avenir en raison de cette arrestation est en jeu ». Les premiers verdicts sont attendus dans les prochains jours.

