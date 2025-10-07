Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 octobre 2025

revue de presse

Deepfakes - La nouvelle menace qui déstabilise les scrutins en Afrique

À l'approche de cycles électoraux cruciaux dans plusieurs pays africains (Cameroun, Côte d'Ivoire, Tanzanie, etc.), une nouvelle menace plane sur la stabilité démocratique : l'utilisation massive des deepfakes . Ces vidéos, images ou enregistrements audio hyper-réalistes générés par l'intelligence artificielle posent un défi inédit à l'intégrité des scrutins sur le continent.

Selon un rapport d’analyse publié récemment par le média Afriquinfos, l'Afrique est un « terrain fertile » pour la prolifération de ces contenus manipulés. L'article souligne que la combinaison d'une viralité extrême sur les plateformes de messagerie (WhatsApp, Facebook, TikTok), devenu e s sources principales d'information politique, et d'une faible culture de vérification parmi les utilisateurs crée un environnement de vulnérabilité. (Source allAfrica)

L’Egyptien Khaled El-Enany désigné pour prendre la tête de l'Unesco

Le Conseil exécutif de l'Unesco a désigné lundi 6 octobre l'Égyptien Khaled el-Enany pour devenir son directeur général pour les quatre prochaines années, a annoncé sa présidente Vera El Khoury Lacoeuilhe. Le candidat égyptien a recueilli 55 voix contre 2 pour le Congolais Firmin Edouard Matoko, a-t-elle détaillé.

C’est un vote à bulletin secret, donc on ne peut pas savoir avec certitude quel État a voté pour quel candidat, mais la victoire de Khaled el-Enany est nette : 55 voix contre 2. Il faut dire qu’il partait favori, il était en campagne depuis deux ans à temps plein, et il avait reçu le soutien public de la Ligue des pays arabes, de l’Union africaine et de pays comme le Brésil, la France, l’Allemagne ou la Turquie. (Source RFI)

OMS - 15 millions d'enfants et ados accros à la vape dans le monde

15 ans fument des cigarettes électroniques dans le monde.

L'OMS a ajouté que la probabilité que les jeunes fument ce type de cigarette est, en moyenne, neuf fois plus élevée que chez les adultes dans les pays où des données sont disponibles.

Dans sa première estimation mondiale de l'utilisation de la cigarette électronique, l'OMS a indiqué que plus de 100 millions de personnes vapotent actuellement dans le monde, dont au moins 86 millions d'adultes, la majorité se trouvant dans les pays à revenu élevé. (Source La Presse)

Motsepe confiant pour la tenue au Maroc de la CAN 2025

Le patron de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, qui s’exprimait en marge de la 47ᵉ Assemblée générale de l’institution tenue ce lundi 6 octobre à Kinshasa, a mis fin aux rumeurs concernant un éventuel retrait de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

« Notre position est très claire. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B, le Maroc est le plan », a-t-il déclaré. « Nous sommes absolument confiants que nous allons, en tant que CAF, coopérer et travailler main dans la main avec le gouvernement, le peuple et tous les citoyens du Maroc pour organiser la plus réussie des Coupes d’Afrique des Nations de l’histoire de cette compétition », a ajouté Motsepe, soulignant qu’« aucune discussion sur un retrait ou une délocalisation n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour ». (Source Apanews)

Congo-Brazzaville : Woman Economic Forum - L'inclusion financière au coeur de la deuxième édition

Placée sous le patronage de la Première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, la deuxième édition du Woman forum economic s'est ouverte le 6 octobre, à Brazzaville, sur le thème « Genius, inclusion financière ». La rencontre qui rassemble des femmes venues de tous les horizons pour promouvoir l'entrepreneuriat va durer trois jours.

La formation et l'inclusion financière sont les problématiques au menu des échanges de la deuxième édition du Woman forum economic. « Chaque fois qu'une femme est empêchée d'accéder aux instruments financiers, ce n'est pas seulement une vie qui se referme, c'est toute une société qui se prive d'élan, d'innovation et de croissance », a déclaré la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila, en ouvrant les travaux en présence des diplomates et des membres du gouvernement. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Madagascar : Rajoelina nomme le général Zafisambo comme Premier ministre

Le président malgache Andry Rajoelina a nommé lundi un nouveau Premier ministre : le général Ruphin Fortunat Zafisambo, un major de l’armée.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions sociales exacerbées, avec des manifestations régulières de jeunes depuis plus d’une semaine.

Rajoelina explique que ce choix vise à « rétablir l’ordre et la confiance » dans le pays. Le nouveau Premier ministre succède à Ntsay Christian, dont le gouvernement a été dissous le 29 septembre sous la pression des manifestants. (Source Africanews)

Le Tchad retire la gestion de ses parcs naturels à l’ONG sud-africaine African Parks

Le gouvernement évoque une « recrudescence du braconnage », un « manque cruel d’investissements » et « des difficultés de collaboration » dans le parc naturel de Zakouma et la réserve d’Ennedi.

Le gouvernement tchadien a annoncé, lundi 6 octobre, résilier les accords de gestion de ses parcs naturels passés avec une ONG sud-africaine, en raison de « difficultés permanentes de collaboration avec les administrations de tutelle des aires protégées ». (Source Lemonde Afrique)

Lomé veut transformer ses atouts économiques en leviers régionaux

Les acteurs du commerce intra-africain, les représentants de la Commission Économique pour l’Afrique (CEA) et les autorités togolaises en charge du commerce sont réunis depuis lundi à Lomé pour une concertation stratégique sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cette rencontre vise à relire l’accord-cadre et ses protocoles, mais aussi à évaluer la mise en œuvre de la ZLECAF au Togo, cinq ans après son entrée en vigueur, afin d’aligner les priorités nationales sur les standards du commerce africain. (Source togonews)

UEMOA - Le Burkina préside désormais le Conseil des ministres

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo est le nouveau président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Il a été désigné par ses pairs à l'issue de la 3e session ordinaire du Conseil, tenue, le 6 octobre 2025 au siège de la BCEAO à Dakar.

Le Burkina Faso va présider le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La décision a été actée, le 6 octobre 2025, au siège de la BCEAO, à Dakar, au Sénégal, lors de la 3e session ordinaire dudit Conseil.

C'est donc, le ministre burkinabè de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, désigné par ses pairs, qui va diriger cet organe de l'Union pour un mandat de deux ans, comme le stipulent les textes de l'Organisation, qui ont institué une présidence tournante entre les Etats membres de l'UEMOA, tous les deux ans. (Source Sidwaya)

Gabon : Reprise des élections dans les centres annulés

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER), après saisine de la Cour Constitutionnelle et, conformément au décret numéro 0380/PR/MISD du 1er octobre 2025, portant convocation du collège électoral pour le compte de la reprise de l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025, informe les candidats et les électeurs des sièges et centres de vote concernés par l'annulation du double scrutin du 27 septembre dernier que la reprise dudit scrutin est programmée pour le samedi 18 octobre 2025. (Source Gabonews)