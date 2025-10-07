Algérie: Décès à 93 ans de l'homme d'Etat Ahmad Taleb Ibrahimi

L'homme d'État algérien, Ahmed Taleb Ibrahimi est décédé ce dimanche 5 octobre, à l'âge de 93 ans. L'Algérie perd en lui une éminente personnalité nationale estimée et respectée. Il laisse un héritage marquant dans la vie politique et diplomatique du pays. Ibrahimi est le fils de l'éminent savant et réformateur religieux Mohamed Bachir El Ibrahimi, l'un des fondateurs de l'Association des savants musulmans algériens. Il était originaire de Sétif au nord-est du pays. Médecin de formation, il s'est engagé dans le mouvement nationaliste et a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance.

C'est à travers le mouvement nationaliste, l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), organisation qui a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance, qu'Ahmed Taleb Ibrahimi, médecin de formation, s'est engagé dans cette lutte en Algérie. Son activisme lui a valu d'être emprisonné durant la guerre de libération, période pendant laquelle il n'a jamais cessé de plaider pour la dignité et la souveraineté du peuple algérien.

Après l'indépendance en 1962, il entame une longue carrière au sein de l'État algérien. Il est nommé ministre de l'Éducation nationale en 1965 sous la présidence de Houari Boumédiène, puis ministre de l'Information et de la Culture à partir de 1970.

En 1982, sous la présidence de Chadli Bendjedid, il devient ministre des Affaires étrangères, poste qu'il occupe jusqu'en 1988. Durant cette période, il devient un défenseur acharné du non-alignement. À la fin des années 1980, il quitte le gouvernement et se consacre à la réflexion politique. Il poursuit son engagement par la plume et publie plusieurs ouvrages dans lesquels il revient sur les grandes étapes de l'histoire contemporaine de son pays.

En 1999, Ahmed Taleb Ibrahimi tente un retour sur le devant de la scène politique en se portant candidat à l'élection présidentielle. Malgré son retrait du scrutin, il arrive deuxième dans ces élections remportées par Abdelaziz Bouteflika. Pour l'élection présidentielle de 2004, après le rejet de sa candidature, il apportera son soutien à Ali Benflis.

Dans son message de condoléances, le Président Abdelmajid Tebboune a salué les qualités du défunt « qui a su allier la sagesse de l'homme politique, la pondération de l'intellectuel et le patriotisme du militant et du moudjahid ».