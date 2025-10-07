Maroc: La majorité est focalisée sur les échéances de 2026 et les postes qui vont avec au détriment des intérêts des citoyens

«Aborder les évènements insolites qui ont eu lieu ces derniers jours dans différentes régions et villes du pays ne peut nous laisser indifférents, car ayant intervenu au milieu d'une conjoncture pour le moins délicate», a noté, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar dans son allocution inaugurale des travaux du 7ème Congrès provincial USFP/Fès, le samedi 4 octobre 2025.

Le dirigeant ittihadi a observé que les protestations manifestées par des jeunes non encadrés et qu'on n'identifie qu'à travers l'espace virtuel ne sont que l'expression de mécontentement et de frustrations subies du fait de longues accumulations ayant exacerbé une crise de confiance réellement aiguë depuis l'an 2021, considérant que les élections ayant eu lieu, cette année-là ont été minées car s'appuyant sur l'argent aussi bien public que privé tranchant quant à leurs résultats. «Les élections étaient minées car tranchées par l'argent de même que du découpage électoral pris en compte», a-t-il clamé. Driss Lachguar

En présentant ses suggestions pour la réforme électorale, l'USFP n'a usé d'aucune redondance ni d'aucune polémique stérile

Dans ce sillage, Driss Lachguar a rappelé que l'USFP, en présentant ses suggestions pour la réforme électorale n'a usé d'aucune redondance ni d'aucune polémique stérile mais a identifié les dysfonctionnements prémédités mettant à jour le déséquilibre manifeste du système électoral révélant des cas manifestes de découpage électoral ostensiblement impartial (...)

Là-dessus, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a abordé le contexte électoral du lendemain des élections de 2021 en rappelant la position exprimée par l'USFP qualifiant dès lors l'actuel gouvernement de «gouvernement de l'incursion» et en soulignant que ce jugement persiste encore et toujours car «le premier parti s'est approprié le gouvernement, le deuxième parti s'est positionné dans l'opposition et les alliances ont conduit à une majorité rassemblant le progressiste et le réactionnaire, le libéraliste et le conservateur dans un contexte discordant avec la logique de la démocratie».

A ce propos, Driss Lachguar a constaté que le pays, à l'issue de la pandémie de Covid, avait besoin d'un gouvernement social à même de mettre en oeuvre les orientations de l'Etat social. Or hélas, « cette mission a été assignée aux libéralistes qui s'étaient d'ores et déjà accaparés du gouvernement, des conseils communaux, des régions et municipalités... Le résultat fut alors manifesté par une incursion politique venant à bout de l'équilibre et anéantissant l'opposition».

Dans cette même veine, le Premier secrétaire de l'USFP a déploré la fermeture de tous les processus de dialogue et de débat par l'Exécutif et même par le parlement supposé manifester la voix du peuple mais qui a obstrué la constitution de commissions d'enquête par le biais de l'exigence de la condition du «tiers» que ne peut atteindre l'opposition du fait de la faiblesse de sa représentativité, ajoutant par ailleurs : « Nous avons présenté une proposition de motion de censure, en suggérant une formule réaliste ne nécessitant que le cinquième mais cela a été confronté à des manoeuvres de chantage et de connivence de la majorité ayant empêché tout réel débat à l'intérieur de l'institution législative ».

A cet effet, le dirigeant ittihadi a ainsi exprimé son regret : « Si la motion de censure avait eu lieu, le débat actuel autour des questions soulevées par les jeunes aujourd'hui telles que la santé, l'enseignement et l'emploi, serait intervenu au sein de l'hémisphère et non au milieu de la rue ».

Driss Lachguar a enchaîné en soulignant que l'Union socialiste des forces populaires est un parti qui évolue au milieu du peuple qu'il accompagne et encadre, référence faite à la longue histoire quant à l'initiation des contestations et protestations populaires à travers ses différentes étapes, en affirmant : « Nous appartenons à un parti qui n'est pas né dans des bureaux ou des salons mais du fin fond de la société avec toutes ses expressions, ses attentes et ses exigences ».

« Notre parti a été fondé sur la contestation et le rejet de l'injustice, de l'exclusion et a émergé du coeur du mouvement national, se déployant dans l'édification des différentes institutions de la société civile », a-t-il clamé en évoquant le rôle pertinent en matière de création des grandes associations nationales telles que « la MEJ », le mouvement de l'enfance populaire, ainsi que d'autres organisations ayant élevé le fondement de l'encadrement national postindépendance.

Par ailleurs, le Premier secrétaire du parti des forces populaires, en entreprenant une lecture approfondie de l'histoire du mouvement national, a pris soin de relier les contestations actuelles de la jeunesse aux racines du « Hirak » marocain à travers les décennies, mettant en avant que la génération Z n'est qu'un prolongement naturel des mouvements contestataires de 1965, 1981 et 1990, mais aussi ceux de Tanger, du Rif et d'autres, soulignant que le Maroc s'est distingué à travers son histoire par son aptitude à dépasser les crises par le biais de la culture du dialogue qui a toujours marqué l'action de ses institutions.

A cet égard, Driss Lachguar a fustigé le fait que « le gouvernement actuel a fermé toute issue de dialogue -même avec le parlement, en décrédibilisant l'opposition et méprisant les partis politiques, les syndicats et les intermédiations sociétales.

D'autre part, le dirigeant ittihadi a ajouté, avec grande amertume que l'on a entendu dire que ce qui s'est passé s'explique par l'indigence et la faiblesse de l'encadrement « alors que ceux qui profèrent de telles allégations sont les réels absents du boulevard ... tandis que nous, dans l'Union socialiste des forces populaires, nous avons tenu plus de 70 congrès provinciaux au cours d'un seul mois, de l'Est à l'Ouest, alors que certains partis de la majorité ne font qu'organiser des festivals de notables et distribuer de l'argent au milieu des grands espaces ».

Dans cette veine, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires a fustigé l'attitude de ce qu'il a qualifié de « gouvernement des fêtes et des défilés », indiquant que les partis qui recourent à l'argent multiplient l'organisation de gros rassemblements élitistes sans aucun lien avec les préoccupations du peuple pendant que le chef du gouvernement, en simple spectateur, se contente de proférer : « Nous comprenons » , ajoutant, excédé : « Assez de compréhension, vous avez besoin de vous activer, et non de multiplier les déclarations ... Le chef du gouvernement doit impérativement inviter l'opposition au dialogue et ne pas se contenter d'observer ce qui se passe en simple spectateur... ».

D'autre part, Driss Lachguar a mis l'accent sur l'impératif d'une profonde réforme du système électoral, rappelant à cet égard les Orientations de Sa Majesté le Roi qui ont toujours insisté sur la nécessité impérative d'oeuvrer à la neutralité et l'assainissement de l'action politique en clamant : « Après tout ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas continuer avec ces mêmes méthodes ... vous proclamez que vous envisagez de gérer les élections en maintenant les mêmes méthodes... C'est absurde ! ».

Là-dessus, le responsable ittihadi a enchaîné en déplorant le fait que l'on relève dans les déclarations de la majorité une compétition fiévreuse autour des partis qui remporteront le pari de 2026 « comme si nous étions au milieu d'une course individuelle vers les postes prestigieux de responsabilité ... ».

Par ailleurs, Driss Lachguar a alerté quant aux périls de la mainmise journalistique au milieu des prochaines échéances électorales, notant que les partis du gouvernement, à l'exception du parti de l'Istiqlal, ne disposent d'aucun organe de presse à même de s'adresser en arabe à l'opinion publique (...) Si la motion de censure avait eu lieu, le débat actuel autour des questions soulevées par les jeunes aujourd'hui serait intervenu au sein de l'hémisphère et non dans la rue

Le dirigeant usfpéiste a, ensuite, abordé les questions sociales qu'il considère au coeur de la crise sociale actuelle en soulignant que « les jeunes d'aujourd'hui sont préoccupés par de grandes problématiques n'ayant pas seulement trait à la santé et l'enseignement mais primordialement à l'emploi (...)

Et de conclure en lançant un appel à l'unification et l'unité de l'ensemble des Ittihadies et Ittihadis, rappelant qu'il avait visité cette province en compagnie de leaders historiques tels Abderrahim Bouabid , Abderrahmane El Youssoufi, Mohamed El Yazghi et Abdelouahed Radi, en exprimant sa joie de se retrouver au milieu d'acteurs ittihadis s'étant longtemps absentés mais actant leur retour pour se déployer aux côtés de leurs « frères ».

« L'USFP demeurera attaché à sa mission, se déployant dans la défense du peuple, encadrant la société et poursuivant la lutte pour un Maroc de la justice, de la dignité et de la citoyenneté ». (...)