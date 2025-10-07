Maroc: L'activité industrielle bat de l'aile

Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front de l'activité industrielle. L'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois d'août fait ressortir une baisse de l'activité. Une mauvaise surprise pour l'exécutif qui espère, sans doute, terminer l'année tout autrement.

En effet, à l'exception du secteur de l'agroalimentaire où une hausse aurait été enregistrée, la production aurait reculé dans toutes les branches, a récemment annoncé la Banque centrale, soulignant que le taux d'utilisation des capacités (TUC) aurait ainsi stagné à 79% au cours de cette période.

Selon l'enquête, menée du 1er au 30 septembre 2025, les ventes auraient enregistré une progression, recouvrant une hausse dans l'«agroalimentaire» et dans la «chimie et parachimie» et une baisse dans le «textile et cuir» et dans la «mécanique et métallurgie».

Par destination, les ventes auraient progressé tant sur le marché local qu'étranger, suggèrent les résultats de l'enquête qui ont été établis sur la base d'un taux de réponse de 68%.

Toujours selon Bank Al-Maghrib, les commandes auraient affiché une stagnation, recouvrant une progression dans l'«agroalimentaire», une stabilité dans la «mécanique et métallurgie» et une baisse dans la «chimie et parachimie» et dans le «textile et cuir».

Quant aux carnets de commandes, ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d'activité à l'exception de l'«agroalimentaire» où ils se seraient situés à un niveau supérieur à la normale.

Qu'à cela ne tienne, pour les trois prochains mois, les industriels prévoient cependant une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d'activité à l'exception de la «chimie et parachimie» où ils s'attendent à une baisse des ventes.

Dans le détail, la production de la branche «agro-alimentaire» aurait progressé et le TUC se serait situé à 75%. Tout comme les ventes auraient augmenté, reflétant une hausse sur le marché local et une stagnation sur le marché étranger.

Avec un carnet qui se serait situé à un niveau supérieur à la normale, les commandes auraient également progressé, selon BAM.

Les industriels du secteur anticipent ainsi une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois.

Au cours de la même période, la production de la branche « textile et cuir » aurait enregistré une baisse dans l'ensemble de ses sous-branches à l'exception de l'«industrie de l'habillement et des fourrures» où elle aurait stagné. BAM rapporte ainsi que le TUC se serait établi à 80%.

S'agissant des ventes, les opinions des industriels font état d'un recul dans l'ensemble des sous-branches. Par destination, elles auraient augmenté sur le marché local et diminué sur le marché étranger.

Les commandes auraient reculé dans l'ensemble des sous-branches, alors que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale.

Si les industriels déclarent s'attendre à une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, plus d'une entreprise sur quatre déclarent des incertitudes quant à leur évolution future.

En ce qui concerne la production de la «chimie et parachimie», l'enquête révèle qu'elle aurait affiché un recul et le TUC se serait établi à 79%; tandis que les ventes auraient augmenté, recouvrant un accroissement des expéditions à l'étranger et une stagnation des ventes locales.

Avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale, les commandes auraient à l'inverse baissé.

Dans ces conditions, les entreprises s'attendent à une hausse de la production et une baisse des ventes dans les trois prochains mois.

Enfin, en août dernier, la production de la «mécanique et métallurgie» aurait reculé et le TUC se serait établi à 87% au terme du mois d'août dernier. Les ventes se seraient repliées aussi bien sur le marché local qu'étranger tandis que les commandes auraient stagné (avec des carnets qui se seraient situés à un niveau inférieur à la normale).

Malgré ces évolutions, pour les trois prochains mois, les industriels s'attendent à une hausse de la production et des ventes