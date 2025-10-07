Maroc: CDG Capital - Mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d'information relatif au programme d'émission de certificats de dépôt

6 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, vendredi, la mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d'information relatif au programme d'émission de certificats de dépôt de CDG Capital.

"L'AMMC porte à la connaissance du public qu'elle a enregistré, en date du 03 octobre 2025, le document de référence de CDG Capital relatif à l'exercice 2024, sous la référence EN/EM/027/2025, ainsi que la note relative au programme d'émission de certificats de dépôt de CDG Capital, sous la référence EN/EM/028/2025", indique l'Autorité dans un communiqué.

Cette mise à jour porte notamment sur l'augmentation du plafond du programme de 5 milliards de dirhams (MMDH) à 6 MMDH.

Pour sa part, la valeur nominale unitaire des certificats de dépôt est fixée à 100.000 dirhams, avec des maturités allant de 10 jours à 7 ans.

Les taux d'intérêt sont fixes pour les maturités inférieures ou égales à un an, alors qu'ils sont fixes ou révisables pour celles supérieures à un an, précise la même source.

Le dossier d'information est tenu à la disposition du public au siège social de la société et sur son site internet. Il est disponible sur le site de l'AMMC.

