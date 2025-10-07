Maroc: Hakim Belabbas anime une master class sur la réalisation à Alexandrie

Dans une ambiance alliant passion et créativité, le cinéaste marocain Hakim Belabbas a présenté, lors d'une master class organisée dans le cadre de la 41e édition du Festival du film méditerranéen d'Alexandrie, les grandes lignes de son expérience en tant que réalisateur et son approche artistique caractérisée par une esthétique et une sensibilité visuelles remarquables.

Cette rencontre a connu une participation distinguée des jeunes d'Alexandrie et des amateurs du 7ème art, avec lesquels le réalisateur marocain a partagé sa vision profonde du cinéma, soulignant que, pour lui, le 7ème art se base sur le découpage et non seulement sur le scénario, en référence à l'importance du travail sur l'image et du montage visuel comme base pour construire le sens et incarner l'idée.

Le réalisateur marocain, qui a accumulé une expérience académique cinématographique au Maroc, a relevé l'importance de libérer l'imagination des étudiants et des participants, expliquant qu'il leur propose de filmer des scènes de leur vie sans contraintes préalables, dans le but de faire ressortir la créativité des détails de la réalité.

Le cinéaste a confié qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à l'écriture de scénarios traditionnels. Le réalisateur s'appuie principalement sur le découpage comme méthodologie de travail dans ses projets cinématographiques, qu'il considère comme un moyen de construire une pensée visuelle indépendante chez les nouvelles générations.

Lors de cette master class, le cinéaste marocain a présenté des extraits de certains de ses films, en passant en revue leurs aspects créatifs et esthétiques, et en s'attardant sur l'influence de l'école française sur lui, notamment dans son souci du détail et son travail sur le sentiment avant la forme.

Au volet de la formation artistique, le réalisateur a estimé que le cinéma est avant tout une question de sensibilité et de talent, avant d'être une discipline académique, relevant que la formation est nécessaire, mais qu'elle ne doit pas se faire au détriment de la touche personnelle que le réalisateur apporte à ses oeuvres.

La rencontre a réuni un parterre de personnalités du monde universitaire et artistique qui ont contribué à enrichir le débat sur les méthodes de mise en scène contemporaines.

Le Maroc est l'invité d'honneur de cette édition qui sera marquée par la participation de 131 films représentant 46 pays dans le cadre de huit compétitions.

Bouillon de culture

Vernissage

Le vernissage de l'exposition individuelle intitulée "Demain était là" de l'artiste peintre Monjia Chakroun a eu lieu, vendredi à la Galerie d'art contemporain Mohamed Drissi à Tanger, offrant au public une plongée poétique entre mémoire et lumière.

L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre, propose un dialogue entre passé, présent et futur à travers 51 toiles où la lumière, les motifs du zellige et les techniques traditionnelles de broderie se conjuguent pour créer une expérience à la fois sensorielle et contemplative.

A cette occasion, Mme Chakroun a souligné que cette exposition constitue une opportunité de partager son univers personnel, où se mêlent souvenirs d'enfance et imaginaire, en retraçant son parcours entre passé, présent et avenir.

L'artiste a indiqué que ses sources d'inspiration résident dans les souvenirs de son enfance et de son adolescence à Salé, qui ont éveillé sa vocation artistique et nourri sa sensibilité créative, précisant que ses oeuvres évoquent notamment les ruelles pittoresques et les maisons traditionnelles ornées de zelliges multicolores de sa ville natale.

Née à Salé, Monjia Chakroun se consacre depuis plus de vingt ans à la peinture. Son parcours artistique l'a notamment conduite en Syrie, où elle a rejoint le groupe d'art dirigé par le peintre Adnan Abd Alrahman.

S'inspirant du patrimoine culturel de sa ville natale et de ses influences multiculturelles, elle explore diverses techniques et styles afin d'exprimer des émotions et des états d'âme que le public peut interpréter selon sa sensibilité.

Par ailleurs, l'artiste a participé à plusieurs expositions au Maroc, notamment à Rabat et à Casablanca, ainsi qu'au Koweït et en Syrie.