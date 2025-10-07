Maroc: Tétouan - Hausse de 0,7% de l'IPC en août dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tétouan a augmenté de 0,7% en août dernier par rapport au mois précédent et de 0,6% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 1,6% en août dernier par rapport à juillet, conséquence de la hausse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 5,9%, des "Fruits" de 5,2%, des "Viandes" de 2,5%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,7%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,4%, du "Pain et céréales" de 0,3%, des "Légumes" et du "Café, thé et cacao" de 0,2% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est également accrue de 0,1%, en raison de la hausse des prix des divisions du "Transport" de 0,3%, des "Restaurants et hôtels", des "Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer" de 0,2% et du "Logement, eau, électricité et autres combustibles" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, la baisse des "Communications" de 0,2% et la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires s'est élevé de 0,7% en août dernier, sous l'effet de la progression des prix du "Café, thé et cacao" de 9,5%, du "Poisson et fruits de mer" de 8%, des "Légumes" de 7,2%, du "Tabac" de 3,6%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 2% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,7%.

En outre, la diminution des prix des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 6,7%, des "Huiles et graisses" de 6,2%, des "Viandes" de 1,9% et du "Pain et céréales" de 0,4% et la stagnation des prix des "Fruits" et du "Lait, fromage et oeufs" n'ont pas impacté l'évolution générale.

La variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,5%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,8% pour la division du "Transport" et une augmentation de 3,3% pour la division de l'"Enseignement".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.