Maroc: Tanger accueille le troisième Forum arabe pour le prix Sharjah des finances publiques

La troisième édition du Forum arabe pour le prix Sharjah des finances publiques se tient, les 6 et 7 octobre à Tanger, sous le thème "Expériences les plus marquantes dans le développement des finances publiques".

Organisé par le gouvernement de Sharjah, l'Organisation arabe pour le développement administratif et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce forum vise à mettre en avant les meilleures pratiques et expériences régionales et internationales en matière de développement des systèmes de finances publiques.

Le forum est l'occasion de passer en revue des initiatives réussies mises en oeuvre par des instances gouvernementales et des institutions internationales, en vue d'améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques et de soutenir la transformation numérique, la gouvernance et la transparence des politiques financières, en plus de présenter d'autres outils de développement nécessaires aux finances publiques, rapporte la MAP.

Selon une note de présentation de l'événement, ce forum vise aussi à mettre en avant les expériences concrètes réussies en matière de réforme et de développement des finances publiques, à échanger les connaissances et les expertises entre spécialistes et décideurs, et à présenter les outils de transformation numérique et de gouvernance financière, tout en renforçant les partenariats régionaux et internationaux dans ce domaine.

Les discussions portent sur six thèmes principaux, à savoir la gouvernance des finances publiques, la transition vers une budgétisation axée sur la performance et son développement, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, les initiatives en matière de transparence et de responsabilité financières, les expériences internationales en matière d'audit et de surveillance financière et la transformation numérique des systèmes financiers.

Le forum réunit des ministres, des chefs d'instances et des directeurs financiers de départements locaux et de diverses agences gouvernementales, ainsi que des représentants de marchés financiers, de banques, de banques centrales, de fonds souverains, de caisses de retraite et de caisses de sécurité sociale.

Sont également présents des décideurs en gestion des technologies numériques au sein d'agences gouvernementales, des responsables des services d'audit interne et de contrôle financier interne, ainsi que des chercheurs en sciences et en outils de finances publiques et de stratégies financières.

Le forum intervient à un moment où le monde vit des transformations rapides en matière de méthodes de gestion des finances publiques, en raison des défis économiques et financiers croissants et d'une exigence croissante de transparence, d'efficacité et de durabilité. Il constitue ainsi une plateforme de connaissances ouverte réunissant experts, praticiens et décideurs pour présenter les modèles les plus marquants de réforme des finances publiques.