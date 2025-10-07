Maroc: Les dépôts auprès des banques en hausse de 8,3% à fin août

6 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.302 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2025, en progression annuelle de 8,3%, selon le tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont, quant à eux, atteint 951,8 MMDH, en hausse de 6,5% sur un an, dont 215,3 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), fait savoir BAM.

Pour leur part, les dépôts des entreprises non financières privées se sont élevés à 232 MMDH, enregistrant une progression annuelle de 10,9%, ajoute la même source.

S'agissant du taux de rémunération des dépôts à terme à 12 mois, il a accusé un repli de 9 points de base (pbs) revenant de 2,57% en juillet à 2,48% en août, tandis que le taux de ceux à 6 mois a marqué une hausse de 30 pbs passant de 2,16% à 2,46%

Quant au taux minimum de rémunération des comptes d'épargne, il a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.

