Maroc: Botola Pro D1 - L'ASFAR déroule à Safi

L'AS FAR s'est imposée sur la pelouse de l'Olympic de Safi par 3 buts à 0, dimanche en match de la quatrième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Rabiaa Hrimat (33e), Reda Slim (57e) et Khalid Ait Ourkhane (75e) ont inscrit les buts des Militaires. L'OCS a joué à dix dès la 19e minute, après l'expulsion de Yassine Kordani.

Grâce à cette victoire, l'AS FAR occupe la deuxième place (8 pts), avec le Maghreb de Fès, le Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane. Le club mesfioui reste septième (5 unités), avec le COD Meknès.

L'Union de Touarga, qui recevait à Khémisset, a fait match nul avec la Renaissance de Berkane, 2 buts partout.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Zakaria Kessary (4e) et Younes Dahmani (53e) ont marqué pour le club de la capitale, alors qu'Oussama Lamlioui (45+2e) et Mounir Chouiar (45+6e) ont inscrit les buts des Oranges, privés des service de Lamine Camara après son expulsion à la 24e minute.

L'Union Yaacoub Al Mansour, qui accueillait au stade Bachir à Mohammedia, s'est inclinée face à l'Olympique Dcheira par 1 but à 0

L'unique but de la rencontre a été signé Ayoub Benadi (90+6e).

Enfin, le Hassania d'Agadir s'est imposé à domicile contre le Difaa El Jadida sur le score de 2 buts à 1. Abdallah Ziani a ouvert le score pour les visiteurs à la 26e minute, avant que Abderrazak Nakouss n'offre l'égalisation au Hassania Agadir par un but contre son camp (26e). Baba Bello Ilou a donné l'avantage à l'équipe du Souss (82e).

Résultats

CODM-WAC : 1-3

Raja-MAS : 1-1

RCAZ-KACM : 1-1

IRT-FUS : 0-3

HUSA-DHJ : 2-1

USYM-OD : 0-1

UTS-RSB : 2-2

OCS-AS FAR : 0-3

Classement

1-WAC : 10 pts

2-MAS : 8 pts

Raja : 8 pts

RSB : 8 pts

ASFAR : 8 pts

6-OD : 6 pts

7-OCS : 5 pts

CODM : 5 pts

9-FUS : 4 pts

UTS : 4 pts

HUSA : 4 pts

12-IRT : 3 pts

13-DHJ : 2 pts

USYM : 2 pts

RCAZ : 2 pts

16-KACM : 1 pt.