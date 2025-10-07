Afrique du Nord: Tunisie-Égypte - Kaïs Saïed félicite Abdel Fattah al-Sissi à l'occasion du 52e anniversaire de la guerre d'Octobre

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a appelé ce soir son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour le féliciter ainsi que le peuple égyptien à l'occasion du 52e anniversaire de la guerre d'Octobre, survenue le 6 octobre 1973.

Lors de cet entretien téléphonique, le président tunisien a souligné que ce passage historique, qui a permis à la nation de retrouver sa dignité et sa fierté, restera à jamais gravé dans les mémoires et constituera une source d'inspiration pour la restauration de toutes les gloires.

Cette conversation a également été l'occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer leur détermination commune et leur volonté ferme de renforcer les relations historiques et distinguées entre la Tunisie et l'Égypte, ainsi qu'entre leurs peuples frères.