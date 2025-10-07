Tunisie: Le CAB ramène un point contre - L'ASS Mieux que rien !

Un match nul chez l'adversaire est toujours un résultat bon à prendre...

On ne sait plus au CAB faire du spectacle! Il fut un temps où les Cabistes pratiquaient un football agréable à regarder. Aujourd'hui, l'essentiel est de marquer des points au compteur! Dans l'état actuel des choses, le club a besoin plutôt d'assurer son maintien parmi l'élite.

Contre l'ASSoliman, on ne peut pas exiger des camarades de Allala plus qu'un match nul au vu justement de la situation que traverse le CAB.

Malgré donc une semaine marquée par un vide au bureau directeur, Chokri Bejaoui et son staff ont continué à travailler comme si de rien n'était. En effet, l'entraîneur cabiste a assuré les séances d'entraînement comme à son habitude, faisant de son mieux pour tenir ses joueurs concentrés sur leur sujet. Et quoi qu'on en dise, il a réussi dans sa mission en ramenant un point précieux d'un déplacement périlleux! Oui, un point précieux parce qu'on ne peut pas, dans de telles conditions, demander des exploits.

«Il y a de légers progrès »

L'entraîneur reconnaît à demi-mots que le CAB n'a pas fourni une grande prestation, affirmant à l'issue de la rencontre : «On aurait aimé présenter un beau spectacle. Tout le monde veut bien jouer et gagner. Moi-même je suis adepte du beau jeu, mais que voulez- vous c'est ainsi pour le moment.

Toutefois, tout n'est pas sombre, il y a de légers progrès et on se basera sur ce qui a marché pour nous améliorer».

En effet, tout n'est pas mauvais, puisqu'on a assisté, notamment en première mi- temps,. avant l'expulsion de Benvenuto Fonseca pour jeu dur, à une bonne circulation du ballon au milieu du terrain. Certes, tout cela est resté inefficace et insuffisant pour inquiéter la défense capbonaise.

En outre, les latéraux Guessmi et notamment Rhimi ont brillé par l'absence d'un apport offensif et, de ce fait, l'attaquant Mbaye, d'habitude remuant, s'est trouvé privé de ballons.

Le staff technique compose avec l'effectif qu'il a sous la main. Il n'a pas de baguette magique pour métamorphoser l'équipe en si peu de temps et dans l'instabilité actuelle au bureau directeur. Depuis l'arrivée de Chokri Bejaoui aux commandes, le CAB a récolté 10 points en 5 matches.

Un bilan jusqu'ici pas mal du tout... la situation est tellement délicate que l'urgence ne doit pas reposer exclusivement sur le volet technique, mais aussi et surtout à rassembler toutes les forces vives de la région pour constituer un comité provisoire.

Gérer les affaires d'un club n'est pas une mince affaire!