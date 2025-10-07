Tunisie: Retour du Trésor de Zama de Rome au pays

Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre la Tunisie et l'Italie, le Musée national du Bardo accueillera en janvier 2026 l'exposition internationale « Magna Mater entre Rome et Zama », mettant en lumière le trésor archéologique de Zama Regia, site historique situé dans le gouvernorat de Siliana.

L'exposition présentera 30 pièces archéologiques majeures, restaurées à Rome à l'aide des dernières technologies, avec la participation de chercheuses tunisiennes. Ces artefacts illustrent le culte de la déesse Magna Mater, également connue sous les noms de Sibylle ou Cybèle, symbole de protection et de renouveau dans la Rome antique.

Avant son arrivée à Tunis, l'exposition a été présentée au Parc archéologique du Colisée à Rome du 6 juin au 5 novembre 2025. Elle offre une occasion unique d'explorer l'histoire et le culte de Magna Mater, officiellement adopté à Rome en 204 avant J.-C.

Organisée conjointement par l'Institut national du patrimoine tunisien et le Ministère italien de la Culture, cette rétrospective vise à renforcer les échanges culturels entre la Tunisie et l'Italie, en valorisant le patrimoine commun et les recherches archéologiques collaboratives.

Le Musée du Bardo, réputé pour sa vaste collection de mosaïques romaines, constitue le cadre idéal pour cette exposition, qui s'annonce comme un rendez-vous majeur pour les amateurs d'histoire et d'archéologie.