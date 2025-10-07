Tunisie: Saison 2025-2026 - Règlements - Ce qu'il faut savoir

interview

Le point complet sur la liste des qualifiables des clubs de Ligue 1 pour la saison sportive 2025 / 2026.

Le 1er octobre, tous les clubs de Ligue 1 sont censés déposer la liste définitive de leurs joueurs, arrêtée après la clôture du mercato estival (1er juillet au 20 septembre 2025) et valable jusqu'à l'ouverture du mercato hivernal (2 au 31 janvier 2026 ).

Cette liste est limitée à trente (30) joueurs professionnels seniors avec une faveur pour les clubs : les joueurs natifs 2004, pourtant d'âge senior, n'entrent pas dans le quota des 30 joueurs indiqués. Tout club n'ayant pas déposé cette liste dans le délai du 1er octobre sera passible d'une amende de dix mille dinars (10.000 DT ) avec un délai de sept ( 7 ) jours accordé au club défaillant pour déposer cette liste.

Dans cette première partie, on va répondre aux nombreuses questions posées sur les conditions arrêtées par le Cahier des charges du football professionnel concernant les conditions que doivent remplir les clubs dans la composition de cette liste des 30.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Question 1 : Quel est le nombre maximum de joueurs à recruter pour la saison sportive 2025 - 2026 que ce soit à titre de transfert définitif ou de prêt ?

Ce nombre ne doit pas dépasser dix ( 10 ) joueurs recrutés âgés de plus de 21 ans, exception faite des joueurs natifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 qui n'entrent pas dans ce quota .

Question 2 : Quel est le nombre de joueurs étrangers qu'un club peut recruter, qualifier et inscrire dans cette liste ?

Le nombre est de six ( 06 ) joueurs étrangers d'âge de plus de 21 ans avec la possibilité de qualifier un 7ème joueur étranger ( 1ère année sénior ) à condition que ce joueur ait été qualifié la saison précédente ( 2024 / 2025 ) en catégorie Espoir ou Élite au sein du même club.

Question 3 : Le nombre des six (06 ) joueurs étrangers seniors entre-t-il dans le quota des trente ( 30 ) joueurs maximum à inscrire dans la liste déposée le 1er octobre ?

Oui, les joueurs étrangers seniors sont à prendre en considération dans l'établissement de cette liste.

Question 4 : Les joueurs tunisiens ou étrangers natifs U 21 peuvent- ils figurer dans cette liste sus-visée ?

Oui mais en extra, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en compte dans le quota des 30.

Question 5 : Quel est le sort des joueurs encore sous contrat qui ont été mis hors de cette liste ?

Ils demeurent liés contractuellement avec leur club sans pouvoir participer aux compétions jusqu'au début de la deuxième période d'enregistrement ( janvier 2026 ). Ils seront indemnisés par l'équivalent de trois ( 03 ) salaires et seront libres d'opter pour le club de leur choix à partir du 1er juillet 2026 pour la prochaine saison.

Question 6 : Cette liste des 30 pourra- t- elle être modifiée au cours de cette saison ?

Oui mais seulement au cours de la deuxième période d'enregistrement ( janvier 2026 ). Toutefois, le club ne pourra procéder qu'au remplacement de cinq ( 05 ) joueurs au maximum ayant figuré dans la liste du mois d'octobre sous réserve de résiliation de leur contrat et de présentation d'un quitus justifiant la régularisation de la situation financière des joueurs ayant fait l'objet de résiliation.

Question 7 : Quelles sont les mesures et sanctions prévues au cas où la liste envoyée le 1er octobre contiendrait plus de trente (30) joueurs ?

La Commission Fédérale du Football professionnel procédera à la radiation des derniers noms qui dépassent le quota des 30 et infligera une amende de cinq mille dinars (5000 DT) au club fautif et lui donne un délai de 10 jours pour confirmer les noms qu'il retient à titre définitif à condition qu'ils aient déjà figuré dans la première liste établie.