Tunisie: Para-athlétisme - Mondiaux d'Inde - Toujours plus forts, toujours plus haut !

Fidèles à leurs habitudes, nos sportifs ont brillé aux Mondiaux de New Delhi. Ils ne sont pas revenus les mains vides de la capitale indienne, mais avec des médailles plein les poches.

Une belle moisson, comme d'habitude ! Nos sportifs à besoins spécifiques ont honoré comme il se doit les couleurs nationales en dépit d'une concurrence de plus en plus rude à l'échelle mondiale. Leur force réside en leur détermination à monter plus haut sur le podium.

C'est que pour les Raoua Tlili, Yassine Gharbi et Raja Jebali, le sport c'est toute leur vie. Leur raison d'être. Ce sont des compétiteurs nés qui ont fait de leur handicap une force.

Ils ne se sont pas lamentés sur leur sort, ni fui leur pays, mais font avec les moyens mis à leur disposition, même si la logistique des entraînements et des stages est loin de leur permettre d'être au même niveau de préparation que leurs adversaires quand ils abordent les échéances internationales de grande envergure.

A New Delhi encore, qui vient d'accueillir les Mondiaux de para-athlétisme qui se sont achevés hier, nos champions ont honoré leur réputation de guerriers : une belle moisson de 9 médailles (2 en or, 4 en argent et 3 en bronze).

De l'or et un record

A 35 ans, Yassine Gharbi fait partie des athlètes qui ne sont pas encore prêts à décrocher aussitôt. Il s'est même distingué à New Delhi en remportant la médaille d'or du 400 mètres fauteuil (T54), battant par là même un nouveau record du monde en parcourant la distance en 44 secondes et 96 centièmes.

Raoua Tlili, 36 ans, est également à l'apogée de sa carrière. Elle a décroché aussi l'or, mais dans sa spécialité, le lancer du disque (F41). Un lancer de 33,81 m qui lui a permis de devancer l'Équatorienne Estefany Lopez Macas (29,81 m) et l'Ouzbèke Navroza Akhmatova (28,83 m).

Les quatre médailles d'argent ont été obtenues par Yassine Guenichi au lancer du poids (F36), Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Mohamed Nidal Khleifi au 800 m (T53) et AmenAllah Tissaoui au 1.500 m (T38).

Les trois médailles de bronze sont revenues à Raoua Tlili au lancer du poids (F41), Yassine Gharbi au 800 m (T54 ) et à Raja Jebali au lancer du poids (F40). Par ailleurs, Raja Jebali a réalisé sa meilleure performance personnelle avec un jet de 8,86 m.