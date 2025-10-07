Afrique: Le géant japonais NTN Corporation choisit la Tunisie pour son premier projet africain dans l'industrie automobile

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a reçu lundi au siège du ministère Eiichi Ukai, président-directeur général du groupe japonais NTN Corporation, leader mondial dans la fabrication de composants automobiles, en visite officielle pour la première fois en Tunisie.

La rencontre s'est tenue en présence d'Afef Chachi Tayachi, cheffe de cabinet du ministère, d'Amine Ben Ayed, directeur général de l'entreprise LTM spécialisée dans les composants automobiles, d'Abdessalem Ben Ayed, directeur général du groupe Al Badr, de Fethi Sehlaoui, directeur général des industries manufacturières, ainsi que d'Omar Bouzouada, directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation.

À cette occasion, le groupe japonais a présenté son programme d'investissement en Tunisie, où il envisage de lancer son premier projet industriel en Afrique, dédié à la production de composants automobiles.

La ministre a salué l'initiative, soulignant que ce projet contribuera à dynamiser le secteur, à créer de nouveaux emplois et à renforcer les exportations tunisiennes. Elle a rappelé que l'industrie des composants automobiles en Tunisie attire de plus en plus d'investissements à forte valeur ajoutée et à haute intensité technologique, positionnant le pays comme un acteur émergent sur la scène internationale.

Fondée en 1918, NTN Corporation est spécialisée dans la fabrication d'amortisseurs, de joints de transmission et d'équipements de précision pour l'automobile. Le groupe dispose de plus de 207 sites dans 33 pays à travers l'Amérique, l'Asie et l'Europe, et emploie environ 22 000 personnes.

