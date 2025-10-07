Afrique: Classement des passeports - Où en est la Tunisie en 2025 ?

Selon la dernière mise à jour du Passport Index 2025, le passeport tunisien se classe à la 64e place mondiale, avec un Mobility Score de 78. Ce score signifie que les détenteurs de ce document peuvent voyager vers 78 destinations dans le monde, dont 35 sans visa préalable, les autres étant accessibles avec un visa à l'arrivée ou via une autorisation électronique.

Le Passport Index, qui actualise régulièrement ses données en fonction des politiques de visas, évalue également l'« empreinte mondiale » de la Tunisie à 39 %, un indicateur mesurant la proportion de pays accessibles par rapport au total des destinations internationales. Cette position reflète un niveau de connectivité moyen, loin des passeports les plus puissants du globe, mais supérieur à celui de plusieurs pays africains et arabes.

En Afrique, la Tunisie reste devancée par les leaders continentaux que sont les Seychelles, l'île Maurice et l'Afrique du Sud, dont les passeports ouvrent respectivement l'accès à plus de 150, 149 et 106 destinations. Toutefois, elle se situe au-dessus de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et conserve une place respectable dans la région MENA, même si le Maroc continue de devancer la Tunisie dans le classement maghrébin.

Ce rang témoigne d'un potentiel d'amélioration pour Tunis. L'augmentation du nombre de destinations accessibles sans visa dépend directement de la signature de nouveaux accords bilatéraux et de la reconnaissance réciproque des documents de voyage. Dans un contexte où la mobilité internationale est devenue un facteur d'attractivité économique et diplomatique, le pouvoir d'un passeport reflète aussi la crédibilité et l'ouverture d'un pays sur la scène mondiale.

Pour les citoyens tunisiens, ce classement signifie des opportunités limitées en comparaison avec les standards européens ou asiatiques, mais il offre néanmoins une meilleure mobilité que dans plusieurs pays voisins. Les observateurs estiment que la Tunisie pourrait progresser dans les prochaines années si elle renforce ses relations diplomatiques avec l'Union européenne, l'Afrique et certains pays d'Asie émergente.

Top 10 des passeports africains selon Passport Index 2025

🌍 Classement africain selon le Mobility Score

🏅 Rang 🌍 Pays 📈 Mobility Score 1 🇸🇨 Seychelles 156 2 🇲🇺 Maurice 149 3 🇿🇦 Afrique du Sud 106 4 🇧🇼 Botswana 87 5 🇳🇦 Namibie 81 6 🇱🇸 Lesotho 79 7 🇸🇿 Eswatini 77 8 🇲🇼 Malawi 75 9 🇰🇪 Kenya 74 10 🇲🇦 Maroc 73

Source : Classement 2025 des passeports africains par mobilité