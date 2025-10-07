Tunisie: Frank Legault (Team organisation des défis du chott) - La destination Tunisie pourrait encore séduire

Sous le soleil doré du Sahara, les dunes semblent respirer. Elles ondulent au rythme du vent et gardent en mémoire le passage de centaines de coureurs venus défier le désert. Depuis plusieurs années, les Défis du Chott se sont imposés comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de trial et d'aventure. Un événement sportif devenu, au fil du temps, une véritable déclaration d'amour au Sahara tunisien, et plus particulièrement à Tozeur, ville fidèle à cette manifestation hors du commun.

Derrière cette aventure, il y a une équipe franco-tunisienne passionnée, portée par le désir de conjuguer sport, découverte et dépassement de soi. Pour Frank Legault, membre du Team organisation, «Tozeur est bien plus qu'un simple décor : "C'est un site exceptionnel, un lieu de transformation. Le désert offre des couleurs et des perspectives qui changent à chaque heure. C'est un espace de silence et de vérité, où l'on se retrouve face à soi-même, et où l'on devient capable de se dépasser."

Cette vision du désert comme partenaire et non comme adversaire guide toute la philosophie des Défis du Chott. Chaque édition est pensée pour magnifier la beauté du lieu tout en respectant son authenticité. L'organisation s'appuie sur une logistique solide et une coopération exemplaire avec les autorités locales : la Garde nationale, l'Office du tourisme, le Croissant-Rouge et la Fédération tunisienne d'athlétisme veillent ensemble à la sécurité et au bon déroulement de la course.

Dix véhicules 4x4 sillonnent le parcours, un staff médical accompagne les coureurs, et des points de ravitaillement parsèment les pistes. "C'est une grande chaîne humaine, une collaboration sincère entre la Tunisie et l'équipe française", souligne l'organisateur.

Cette année, une nouveauté majeure marquera les esprits : le départ sera donné depuis le légendaire site du tournage de Star Wars, symbole fort de Tozeur et de son patrimoine. Les coureurs entament une marche d'approche de huit kilomètres avant de se lancer sur l'un des trois trails proposés -- 10, 20 ou 40 kilomètres -- à travers dunes, pistes et paysages lunaires. "Chaque kilomètre raconte une histoire différente, chaque souffle est une victoire sur soi", résume l'organisateur avec émotion.

Mais les Défis du Chott ne se résument pas à une performance sportive. L'événement est devenu, au fil des années, un véritable trait d'union entre les peuples. On y retrouve des fidèles venus du Canada, de France, d'Italie, de Belgique, et depuis peu, un groupe de Libyens particulièrement enthousiastes.

Entre 200 et 300 participants sont attendus cette année, dont une majorité de Tunisiens issus de clubs historiques tels que le Club de Béni Khiar et les Joggers de Radès, sans oublier la participation active de l'Union des Français de l'Étranger (UFE). Notre interlocuteur ajoute : «La destination Tunisie a des atouts pour continuer à séduire. Le réseau hôtelier du bassin méditerranéen entre Tunis et Zarzis offre des séjours de qualité»

Cette fidélité, à la fois locale et internationale, donne à la course une âme particulière. "Chaque retour, chaque visage familier est un signe de confiance. C'est la preuve que le Sahara de Tozeur a su toucher le coeur de ceux qui l'ont découvert", confie l'organisateur.

Pour beaucoup, l'aventure commence bien avant la ligne de départ. Certains participants choisissent d'arriver à Djerba, puis de traverser le Sud tunisien en découvrant Médenine, Tataouine, Ksar Ghilane et Douz, avant de rejoindre Tozeur pour l'épreuve finale. Ce périple est une immersion dans la Tunisie authentique, où le sport rencontre la culture et l'hospitalité.

L'avenir des Défis du Chott s'annonce prometteur. Avec l'amélioration des liaisons aériennes entre l'Europe et le sud tunisien, les organisateurs rêvent d'attirer encore plus de passionnés. "Le Sahara tunisien a un potentiel infini. Il peut devenir une destination sportive de référence, un lieu où le sport rime avec émotion, authenticité et découverte", conclut l'organisateur, le regard tourné vers les dunes.

Dans le silence du désert, il y a la beauté brute du monde, l'hospitalité des Tunisiens, l'apport inestimable des autorités tunisiennes, mais aussi la fidélité d'un événement qui, année après année, continue d'honorer Tozeur et son Sahara éternel.