Tunisie: Focus Régions - Le Gouverneur de Monastir reçoit une équipe de l'Agence TAP

TUNIS/Tunisie — Le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a reçu ce lundi, au siège du gouvernorat, une équipe de l'Agence Tunis Afrique-Presse (TAP) en visite dans la région dans le cadre du programme « Focus régions ».

À cette occasion, le gouverneur a salué cette initiative, soulignant que cette visite illustre clairement que les médias sont un partenaire essentiel dans la construction et le développement, non seulement à travers la couverture des événements, mais aussi par leur contribution à la promotion de la région, à la valorisation de ses atouts et de ses opportunités d'investissement.

Le gouverneur a précisé que la région de Monastir abrite d'importants projets dans les domaines de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation et de l'économie, affirmant qu'il regorge de monuments historiques et patrimoniaux, tels que le Ribat, les mosquées et les sites religieux, qui reflètent la diversité et la richesse de ses délégations et de ses villes.

Il a ajouté que « le gouvernorat de Monastir constitue une destination touristique et culturelle de premier plan grâce à la beauté de son littoral et à la richesse de son héritage civilisationnel ».

Le gouverneur a enfin appelé toutes les parties prenantes, administrations et autorités locales à coopérer avec l'équipe de la Tap et à facilitet sa tâche tout au long du programme de la visite, qui couvrira plusieurs délégations et localités de la région.

Le programme « Focus régions », qui met cette fois en avant les différents aspects de la vie dans le gouvernorat de Monastir, est réalisé en collaboration avec des experts du programme de l'Union européenne d'appui aux médias tunisiens (PAMT2).