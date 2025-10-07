Tunisie: Le laboratoire national des manuscrits de Raqqada lauréat du prix de l'établissement de l'année décerné par l'Institut des manuscrits arabes

TUNIS — Le Laboratoire national pour la sauvegarde et la restauration des manuscrits de Raqqada, à Kairouan, a remporté le prix de l'établissement de l'année décerné par l'Institut des manuscrits arabes de Riyad, en Arabie Saoudite.

Relevant de l'Institut national du patrimoine (INP), ce laboratoire installé au Musée National des Arts Islamiques de Raqqada, se consacre à la préservation et à la restauration des manuscrits tunisiens grâce à des méthodes scientifiques modernes Il collabore également avec de nombreuses institutions étrangères et internationales spécialisées

À cette occasion, le ministère des Affaires culturelles a félicité « l'INP et l'ensemble des experts du laboratoire, soulignant le rôle des divers établissements nationaux dans la promotion de la culture et du patrimoine national sur le plan arabe et international. La distinction a été remise, dimanche, à Riyad, lors de la 13e édition de la Journée du manuscrit arabe, placée sous le slogan : « Le manuscrit arabe : la vie d'une nation et un pionnier de la civilisation ».

Ce prix récompense les établissements actifs dans le secteur du patrimoine, en particulier ceux dédiés aux manuscrits arabes.

L'Institut saoudien a également attribué deux autres prix : Personnalité de l'année, décerné au Directeur général de l'Alecso et au directeur de l'Institut des Manuscrits arabes, et Ouvrage de l'année en patrimoine arabe, attribué à un ouvrage irakien intitulé Jamia faraed almilaha fi jawamee al filaha, réalisé sous la direction du professeur Ihssan Dhonoun Thamri.

Créé en 1946, l'Institut des manuscrits arabes est l'un des centres les plus anciens et les plus importants dédiés aux manuscrits dans le monde arabe.

Depuis 1994, le Laboratoire des manuscrits de Raqqada contribue à préserver le fonds national des manuscrits et à étudier les documents historiques de Kairouan couvrant vie intellectuelle, politique, économique et sociale de la région.

La salle des manuscrits du Musée des Arts Islamiques de Raqqada abrite une riche collection de feuillets de Coran sur parchemin provenant de la bibliothèque de la Grande Mosquée de Kairouan, témoignant de l'évolution des styles d'écriture et d'ornementation, du VIIIe au XIVe siècle. La pièce maîtresse reste le fameux parchemin bleu, accompagné de reliures en cuir ornées et de Corans et ouvrages d'exégèse remarquables par leurs enluminures.

Installé dans un ancien palais présidentiel depuis 1986, le Musée National des Arts Islamiques de Raqqada, est le plus grand musée consacré aux collections d'objets islamiques en Tunisie. Ses collections sont réparties sur sept salles, incluant celle de la Grande Mosquée, des céramiques et du verre, des mosaïques, des inscriptions lapidaires, des bronzes et des monnaies.

Une salle pédagogique complète l'ensemble pour l'éducation muséale.