Congo-Kinshasa: À Kinshasa, la hausse du franc congolais face au dollar américain ne fait pas que des heureux

7 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo (RDC), le franc congolais connait une appréciation depuis deux semaines. Il a augmenté de 9,1 % depuis le 19 septembre 2025, selon les autorités, qui y voient le signe des efforts dans la mise en oeuvre de politiques monétaires et budgétaires. Une augmentation face au dollar américain qui est l'autre monnaie utilisée dans le pays. Mais une hausse qui n'est pas sans conséquences pour les habitants de Kinshasa.

Joël est agent de change, cambiste, sur le rond-point Safricas au coeur de la capitale de RDC. Depuis quelques jours, avec la hausse du franc congolais, les affaires marchent un peu au ralenti. « Beaucoup de personnes sont surprises, souligne-t-il. Nous devons discuter. Du coup, ça ne marche pas bien. Les gens, quand on leur annonce le taux, ils sont vraiment trop étonnés ».

Les taux de change différents entre les cambistes, les magasins, ou encore les stations-service. Et certains Kinois, comme King, ont du mal à s'y retrouver. « Moi, je suis payé en dollars, explique-t-il. Maintenant, si tu prends le dollar et que tu changes ça en francs, c'est compliqué, avec les loyers ou pour acheter quelque chose ».

Mise en place de mesures pour lutter contre la spéculation

Hermaine est, elle aussi, payée en dollars. Elle est cuisinière. Si elle se réjouit de cette hausse du franc, elle attend sa répercussion sur les marchés : « C'est bien de faire baisser le taux du dollar, mais les prix ne changent pas au marché. Ça reste les mêmes. Alors, on a beaucoup de difficultés parce que ça crée un déséquilibre. Si les prix au marché baissaient tout comme le dollar, là, ce serait bien. On est tous d'accord pour que ça baisse, mais qu'ils aillent voir chez les commerçants. »

Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs demandé au gouvernement la mise en place de mesures pour lutter contre la spéculation.

