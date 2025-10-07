Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Plus de 3500 têtes de bétail vaccinées à Saint-Louis (Directeur)

Saint-Louis — Au total trois mille sept cent vingt-sept (3727) têtes à savoir des moutons, chèvres et boeufs ont été vaccinées, dans le cadre de la lutte contre la Fièvre de la vallée du Rift, a-t-on appris, lundi, du Dr Mouhamed Moustapha Sarr, Directeur régional de l'Élevage et des Productions animales.

"Concernant le secteur de l'élevage, on a pris des mesures relatives à la vaccination des animaux. Et en ce moment, nous avons vacciné 3727 têtes à savoir moutons, chèvres et boeufs", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Dr Sarr a précisé que ses agents ont également procédé à un traitement antiparasitaire des animaux en utilisant la "Solution Ivermectine Pour-On".

De même, a-t-il signalé, une campagne de sensibilisation est menée pour permettre aux populations de mieux connaître la maladie pour prendre des mesures préventives.

"On fait régulièrement des contrôles par rapport aux produits d'origine animale comme la viande. C'est une mission régalienne surtout en cette période où il est noté parfois des abattages clandestins. Ce sont des risques qui peuvent propager la maladie," a-t-il expliqué.

Pour préserver la santé animale, le Directeur régional de l'Élevage et des Productions animales recommande de vacciner les animaux, de pasteuriser le lait, en plus de manger une viande bien cuite.

"Après un contact avec un animal, il faut se laver les mains, porter aussi un masque et des gants. Ce sont des mesures qu'on a préconisées", a-t-il fait valoir.

A ce jour, la région a enregistré 87 cas de la fièvre de la vallée du Rift dont dix décès.