Sénégal: L'adhésion des travailleurs du secteur informel à l'assurance maladie est 'un enjeu de justice sociale' (tutelle)

Dakar — L'intégration systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie constitue un impératif de justice sociale, de dignité humaine et de cohésion nationale, a affirmé vendredi la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

Elle a souligné que, par cette initiative, le gouvernement sénégalais réaffirme son engagement à garantir l'accès de tous à la couverture sanitaire universelle, en mettant en avant les principes de "justice sociale, de dignité humaine et de cohésion nationale".

La ministre présidait la cérémonie officielle de validation politique de la Stratégie nationale de développement de mécanismes d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie universelle.

"C'est dans ce contexte que le ministère de la famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire Universelle (SEN-CSU), et avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du Bureau international du Travail, a soutenu l'initiative portant sur l'élaboration de la stratégie que nous lançons aujourd'hui", a-t-elle justifié.

Selon Maimouna Dièye, la mobilisation de tous les acteurs, publics, privés, communautaires et des partenaires techniques et financiers est "déterminante" pour opérationnaliser des mécanismes structurés, lever les obstacles structurels à l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'assurance maladie universelle et instaurer une culture de la prévoyance et de la solidarité.

La la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités dit avoir constaté que la prise en charge des travailleurs du secteur informel dans les dispositifs de protection sociale tels que l'assurance maladie est "quasi inexistante".

Une situation qui ne reste pas sans conséquence, fait-t-elle savoir, ajoutant: "cela expose cette importante frange de la population à une vulnérabilité accrue face aux risques liés à la santé".

Le représentant des organisations des employeurs, Boubacar Bop a dit voir dans cette politique d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie, un "pas décisif" vers la couverture sanitaire universelle.

"Ces mécanismes assurent une solidarité intersectorielle garantissant la durabilité du fond pour la couverture sanitaire universelle", a-t-il dit.

Pour le succès de l'initiative, M. Bop a invité les autorités à prendre en compte quatre principes que sont "la transparence dans les prélèvements, la qualité des prestations, un accès facile sur tout le territoire national et enfin l'accompagnement et la sensibilisation des acteurs".

Seize ministères sont intervenus dans l'élaboration de la Stratégie nationale de développement de mécanismes d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie universelle Sénégal. Onze secteurs d'activités dont l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat sont ciblés par cette stratégie, a-t-on appris des initiateurs.

La typologie des mécanismes se décline, entre autres, par l'accès au financement des travailleurs informels, les services d'accompagnement, les obligations fiscales, l'utilisation des plateformes numériques et l'accès aux matières premières, indique-t-on.