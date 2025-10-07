Afrique de l'Ouest: UMEOA - Le Burkinabé Aboubakar Nacanabo, nouveau président du Conseil des ministres

6 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre burkinabè de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a été officiellement désigné, lundi, nouveau président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), pour un mandat de deux ans, en remplacement de l'Ivoirien, Adama Coulibaly.

La décision a été prise au terme de la troisième session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2025.

Il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des membres du Conseil, dont l'engagement a été "constant et déterminant" pour les avancées enregistrées.

M. Nacanabo a assuré que la présidence du Burkina Faso s'inscrira résolument dans "la continuité et la consolidation" des acquis, avec la ferme volonté "de faire de notre Union un modèle de réussite et d'intégration régionale".

Saluant "le bel esprit de concertation" que son prédécesseur a su instaurer, permettant ainsi au Conseil "d'enregistrer" d'importants progrès au service de l'Union", il a dit que l'engagement de son pays en faveur de l'UEMOA demeure "total et sans faille".

"Nous continuerons de donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre Union poursuive sa marche en avant, au service du développement et du bien-être des populations de notre espace communautaire", a souligné le ministre des Finances et du Budget du Burkina.

Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, au nom du Conseil des ministres, a souligné que le sortant Adama Coulibaly a su, grâce à sa "disponibilité" et à son "sens élevé des responsabilités", présider aux destinées du Conseil des ministres avec "méthode, rigueur et efficacité".

