Sénégal: Kaolack - La mairie lance une opération coup de poing pour rendre effectif le concept 'Oubi tey diang tey'

Kaolack — Les autorités municipales de Kaolack (centre) ont lancé une opération coup de poing pour rendre effectif le concept "Oubi tey diang tey" (ouvrir les classes et démarrer les cours le même jour, en wolof), a constaté l'APS.

"Nous avons initié cette opération il y a deux mois, mais à l'approche de la rentrée des classes, nous avons pensé déplacer l'opération des quartiers pour l'installer au niveau des écoles. Il s'agit pour nous de faire en sorte que le concept +Oubi tey diang tey+, initié par l'Etat du Sénégal, soit une réalité dans la commune de Kaolack", a indiqué l'adjointe au maire, Yaye Astou Sarr, coordonnatrice de cette opération.

Après avoir fait l'état des lieux avec leurs techniciens, les autorités municipales déclarent avoir constaté que certaines écoles sont entièrement inondées, tandis que d'autres sont dans un état de délabrement imposant des interventions. Toutefois, pour certains établissements, il suffit tout juste de désherber les lieux et de les nettoyer, a relevé Mme Sarr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est pourquoi la mairie de Kaolack, en partenariat avec certains services déconcentrés, notamment, le Cadre de vie, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), les Sapeurs-pompiers, le Service d'hygiène et le Génie militaire, s'est déployée dans la commune pour des travaux dans les établissements scolaires.

Selon le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup, un budget de 20 millions de francs CFA sera voté cette année et mis à la disposition des établissements scolaires, à travers les Comités de gestion des établissements (CGE), pour le paiement des factures d'électricité et d'eau ainsi que le gardiennage.

Les Associations sportives et culturelles (ASC), qui reçoivent des subventions municipales, sont appelées à s'impliquer dans la gestion de l'école et des affaires de la communauté, au lieu de se focaliser uniquement sur l'organisation de tournois de football.

Malgré les efforts consentis de part et d'autre, à quelques jours de la rentrée des classes pour les élèves, prévue mercredi prochain, le concept "Oubi tey diang tey" risque d'être compromis dans beaucoup d'établissements scolaires de la commune, de nombreuses écoles étant toujours envahies par les eaux de pluies ou occupées par des sinistrés des inondations.

A Ngane Saer, l'école élémentaire éponyme est sous les eaux. La même situation prévaut à l'école élémentaire de Gawane et de Tabangoye.

Dans les établissements où les inondations ne sont pas trop importantes, le désherbage et le déficit en mobiliers de classe constituent les défis majeurs à surmonter.

Ainsi, le directeur de l'école El hadji Amadou Cissé Sam 2, Serigne Bassirou Ndiaye, lance un appel aux autorités pour la réfection des toitures des salles de classe de son établissement détruites pendant l'hivernage.

Le désherbage de l'enceinte de l'école et la réhabilitation des tables bancs font partie de ses sollicitations pour pouvoir accueillir les élèves dans des conditions acceptables.

A l'école élémentaire Seyni Mbodji de Thioffack, les salles de classe sont toujours occupées par des familles victimes des inondations.