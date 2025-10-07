Sénégal: Kaffrine - Un mouvement s'investit dans la réparation des tables-bancs des établissements scolaires

Kaffrine — Le mouvement "Force Ouvrière" de la commune de Kaffrine (centre) a procédé à la réparation de tables-bancs et à d'autres travaux d'entretien au lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine, afin de contribuer à la réussite de la prochaine rentrée scolaire prévue mercredi prochain pour les élèves, a constaté l'APS.

"Nous nous sommes mobilisés à travers les cent vingt-sept corps de métiers que compte le mouvement +Force Ouvrière+, avec nos propres moyens, pour réparer, changer les serrures des portes, réfectionner les toilettes et carreler même une salle de classe qui était dans un état très dégradé", a expliqué Babacar Ndiaye, président dudit mouvement.

Selon lui, cette action, menée en partenariat avec une structure dénommée "Avenir de nos enfants", s'inscrit dans le cadre de l'appel du chef de l'Etat et du ministre de l'Education nationale à accompagner l'école, dans un contexte où on parle désormais de "l'école de la communauté".

"Notre objectif, c'est de réhabiliter tous les tables-bancs des établissements scolaires de la commune, notamment au Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Equité (LYNAQE) de Kaffrine. Nous avons appris que l'Inspection d'académie de Kaffrine a un besoin de 9 981 tables-bancs à réhabiliter. En tant que mouvement citoyen, nous devons donc apporter notre contribution", a indiqué M. Ndiaye.

Ce geste a été vivement salué par les parents d'élèves, les autorités académiques et le gouverneur de la région de Kaffrine, Babacar Ndiaye qui a, lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, cité en exemple le rôle important que joue le mouvement "Force Ouvrière" dans le développement de la commune.