Sénégal: Diourbel - Deux établissements scolaires encore sous les eaux, 'fermés provisoirement' (Préfet)

Diourbel — Le collège d'enseignement moyen (CEM) ex-CMT et l'école d'application Ibrahima Thioye resteront fermés à la rentrée scolaire prochaine, a annoncé, lundi, le préfet du département de Diourbel, Abdou Khadir Diop, invoquant des conditions d'accueil non réunies, en raison des inondations et de l'état de délabrement des bâtiments.

"Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que l'école est inondée. Elle est ceinturée par un cours d'eau et, par conséquent, elle ne peut pas accueillir les élèves pour le moment, malgré les opérations de pompage menées par les sapeurs-pompiers et les agents du cadre de vie", a notamment déclaré l'autorité administrative à l'issue d'une visite sur les lieux.

"Si les inscriptions restent autorisées et que les blocs administratifs demeurent fonctionnels, les activités pédagogiques ne pourront pas reprendre tant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies"; a dit le préfet.

Ces deux établissements resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, a-t-il poursuivi.

L'école d'application Ibrahima Thioye est également inondée, malgré la forte présence du corps enseignant autour du directeur de l'établissement.

Obligé de marcher sur des briques disposées à l'entrée pour accéder à la cour, le visiteur est aussi marqué par le délabrement des bâtiments ainsi que certaines parties du toit qui menacent de s'effondrer.

A l'école élémentaire El Hadji Mouhamed Tandian, une partie de la cour reste inondée malgré une première opération de drainage la semaine précédente, indique-t-on.

"La semaine dernière, l'école avait été dégagée, mais malheureusement, l'eau est revenue, car l'établissement est aussi ceinturé par un cours d'eau", a relevé Abdou Khadir Diop. Il a toutefois informé que les enseignements pourront débuter dans la zone non affectée par les eaux.

Un rapport circonstancié sera transmis aux autorités compétentes après l'évaluation de la commission auxiliaire de la protection civile, a annoncé le préfet.