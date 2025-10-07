Afrique: Tournoi UFOA/A U17 - Les lionceaux tenus en échec d'entrée par la Sierra Leone

6 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal a été tenue en échec (1-1) par celle de la Sierra Leone, ce lundi, à Bamako, en match comptant pour la première journée du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) dans le groupe B.

Menés dès la 12e mn par Moussa Samouraï, les Lionceaux ont égalisé en deuxième mi-temps grâce à Souleymane Faye (53e mn).

Les Lionceaux vont affronter la Guinée, mercredi, pour la deuxième journée.

La dernière sortie des Lionceaux pour la phase de poule est prévue le 12 octobre contre la Mauritanie.

Dans le Groupe A, le Mali a largement dominé (6-0) le Liberia, tandis que la Guinée Bissau a battu (2-0) la Gambie, dimanche.

Le tournoi de l'UFOA/A des moins de 17 ans est qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, prévue en 2026.

