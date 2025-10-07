Sénégal: Crue du fleuve à Bakel - 946 hectares d'exploitation agricole submergés par les eaux (préfet)

6 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Les récentes crues provoquées par les lâchers d'eau du barrage de Manantali ont entraîné l'inondation de 946 hectares de terres agricoles dans le département de Bakel, a annoncé le préfet de cette circonscription administrative située dans la partie orientale du pays, Daouda Sène.

S'exprimant à l'issue d'une réunion du comité départemental de gestion des inondations et des catastrophes naturelles, le préfet a précisé que sept localités du département sont actuellement touchées par les eaux.

"À ce jour, nous avons recensé 200 familles sinistrées, soit un total de 3 825 personnes affectées par ces inondations", a relevé l'autorité administrative.

Daouda Sène qui procédait également à la réception du premier lot de vivres destinés aux sinistrés, a salué la "promptitude" du gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a réagi par une distribution de produits de première nécessité aux familles sinistrées.

Il s'agit de 10 tonnes de riz, 2 000 litres d'huile, 2 tonnes de sucre, 1 tonne de lait en poudre, 500 bouteilles d'eau, 200 kg de savon, 500 litres de javel, 10 motopompes de 50 mètres cubes heures, 500 matelas, 1 000 litres de carburant et une enveloppe de 250.000 destinée à la manutention, a expliqué le préfet, ajoutant que ces vivres vont être acheminés dès ce lundi vers les zones sinistrées.

"Le comité s'est réuni pour la répartition de ce don en prenant en compte la situation cas par cas. L'impact n'est pas le même dans les localités, et les membres du comité ont jugé qu'il fallait donner la priorité aux personnes déplacées et relogées dans les établissements scolaires", a-t-il poursuivi.

