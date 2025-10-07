Sénégal: Hommage national au professeur Amadou Mahtar Mbow, le 28 octobre prochain

Dakar — Un hommage solennel au Pr Amadou Mactar Mbow est prévu le 28 octobre prochain à l'invite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui le présente comme "un modèle de vertu et de citoyenneté exemplaire", selon un communiqué du ministère de l'Education nationale parvenu à l'APS.

La cérémonie d'hommage est prévue à partir de 10h, au Centre des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), précise la source.

Le ministre de l'Éducation nationale appelle tous les Sénégalais à s'unir dans la "reconnaissance" et la "fierté nationale" pour honorer la mémoire d'un "grand homme au service du savoir et de la patrie".

Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre de l'Education et de la Culture dans les années 60-70, est décédé le 24 septembre 2024 à 103 ans. Universitaire et homme politique sénégalais, il a été Directeur général de l'UNESCO en 1974, poste prestigieux qu'il occupera pendant 13 ans.En 2008, au sortir de la réélection dès le premier tour de Abdoulaye Wade, en février 2007, contestée par une grande partie de l'opposition, suivie d'un boycott des élections législatives, il accepte de présider les Assises nationales.

Ce regroupement d'organisations politiques, économiques, sociales, sans la participation du parti au pouvoir, a produit une charte de gouvernance touchant tous les secteurs, et qui reste encore d'actualité. Pour son parcours et ses services rendus à la nation, l'université de Diamniadio, inaugurée le 1er décembre 2022, porte le nom de Amadou Mahtar Mbow.