Sénégal: Diourbel - Un plan d'action en vigueur pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements

Diourbel — La région de Diourbel (centre) s'est dotée d'un nouveau plan d'action trimestriel consacré à l'hygiène publique et à la lutte contre les encombrements, en vue d'améliorer le cadre de vie et de fluidifier la circulation dans les communes de la région, a constaté l'APS.

"Conformément aux orientations des autorités centrales, nous avons élaboré un document pour mettre en oeuvre les différentes activités qui seront déroulées sur l'ensemble du territoire régional", a déclaré le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall.

Il présidait une réunion consacrée à l'élaboration de ce plan d'action, en présence des préfets de Bambey, Diourbel et Mbacké, des élus locaux et des services techniques.

Selon M. Fall, le premier axe de ce document porte sur la cartographie des occupations anarchiques et des décharges sauvages identifiées dans les communes.

Le gouverneur a également insisté sur la nécessité d'identifier les dépôts d'ordures et d'en établir la typologie, tout en recensant les cas d'encombrement afin de planifier des actions coordonnées de désencombrement.

Il a rappelé l'instruction des autorités consistant à enlever les véhicules et épaves occupant les emprises de la voie publique, avant d'appeler à l'engagement des acteurs territoriaux et des organisations communautaires de base dans la mise en oeuvre du plan.

Il a en outre invité les collectivités territoriales à construire des fourrières communales pour faciliter la lutte contre la divagation des animaux.

Les préfets de Bambey, Diourbel et Mbacké sont chargés d'exécuter ce plan d'action dans leurs circonscriptions respectives, en concertation avec les collectivités territoriales et les services techniques.