Sénégal: Pikine - Les écoles 'prêtes' pour la rentrée scolaire, jeudi (SG)

Pikine — Les écoles des sept communes de l'Inspection d'éducation et de la formation (IEF) de Pikine (banlieue de Dakar) sont "toutes dans les dispositions" d'accueillir les élèves dès la rentrée scolaire prévue jeudi 8 octobre, a assuré, lundi, Makhtar Guèye, son secrétaire général, Macktar Gueye.

"Aujourd'hui, lundi, tout notre personnel enseignant est bien en place. Toutes nos écoles ont été désinfectées. Elles sont toutes fonctionnelles et prêtes à accueillir les élèves le jour de la rentrée", a-t-il indiqué dans un entretien avec des journalistes.

L'IEF de Pikine polarise les écoles publiques et privées des communes de Dalifort, Pikine Ouest, Pikine Nord, Pikine Est, Guinaw-Nord et Guinaw-rails Sud et Djidah Thiaroye Kao. Elle compte soixante-six milles trente-trois élèves.

M. Guèye a assuré que tous les établissements scolaires de l'IEF de Pikine, qui couvre sept commune de Pikine, ont été nettoyés et désinfectés par les sapeurs-pompiers, le service départemental de l'hygiène, et des agents de la SONAGED (Société nationale de gestion intégrée des déchets).

Il a assuré que le personnel enseignant est "bien" sur place, conformément aux instructions des autorités de l'éducation et de la formation

"Nous sommes dans les dispositions de recevoir les élèves. Cela a été possible grâce à la synergie d'actions de l'ensemble des acteurs du système éducatif"', a souligné le secrétaire général de l'IEF de Pikine.

Selon lui, les quelques écoles qui, auparavant posaient problème à la rentrée compte tenu des inondations, sont également "fonctionnelles et prêtes à recevoir les élèves" cette année.

"Avec les investissements, globalement, toutes nos écoles vont recevoir les élèves à la rentrée", a ajouté Makhtar Gueye.