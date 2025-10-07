Sénégal: Des parlementaires britanniques en visite officielle à Dakar

Des parlementaires britanniques séjournent, depuis dimanche, à Dakar, dans le cadre d'une visite officielle, du 7 au 10 octobre, en vue de renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume-Uni, a appris l'APS de source officielle.

"Cette visite illustre la vitalité de la diplomatie parlementaire et traduit la volonté commune de renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Royaume-Uni", rapporte l'institution parlementaire sur sa page Facebook.

Le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye va recevoir la délégation, mercredi. En marge de cette audience, plusieurs activités sont prévues avec leurs homologues sénégalais, parmi lesquelles la mise en place officielle du Groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Royaume Uni, indique la même source.

"Cette structure jouera un rôle central dans le renforcement du dialogue politique, l'échange d'expériences législatives et la promotion de projets conjoints dans des domaines d'intérêt commun, tels que la gouvernance démocratique, l'éducation, l'innovation ou encore le développement durable", renseigne l'Assemblée nationale.

Cette visite des parlementaires britanniques est placé sous le signe de l'amitié, du dialogue et d'un partenariat parlementaire renouvelé, indique l'institution.