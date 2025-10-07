Afrique: La CAF annonce avoir retrouvé la rentabilité financière

6 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, avoir retrouvé la rentabilité financière, après plusieurs années de déficits.

L'instance dirigeante du football africain a annoncé cette nouvelle lors de sa 47e Assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Selon la CAF, cette performance marque une étape majeure dans sa stratégie de redressement mise en place depuis 2021.

Pour l'exercice financier 2023-2024, la CAF indique avoir enregistré un bénéfice net de 9,48 millions de dollars américains (plus de 5 milliards FCFA), marquant ainsi son premier excédent depuis plusieurs années.

Cette réussite s'explique par une forte augmentation des revenus commerciaux, portée par l'attrait croissant du football africain à l'échelle mondiale, l'arrivée de nouveaux sponsors, ainsi que la mise en oeuvre de contrôles financiers "rigoureux" sous la direction du président Patrice Motsepe, renseigne l'instance africaine de football.

La CAF rappelle qu'il y a quatre ans, elle faisait face à un déficit important, à de nombreuses difficultés opérationnelles et à des litiges juridiques.

Elle poursuit que le président Patrice Motsepe a alors lancé un plan stratégique visant à rendre la Confédération et le football africain "compétitifs" sur la scène mondiale et "financièrement autonomes".

Lire l'article original sur APS.

