Tunisie: Kaïs Saïed ordonne la fin de l'impunité financière - « La loi doit être appliquée, pas contournée »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi 6 octobre, au Palais de Carthage, M. Fethi Zouhir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie

Au cours de cette rencontre, le Chef de l'État a abordé le rôle du Comité tunisien des analyses financières dans la lutte contre le blanchiment et le transfert illicite d'argent. Il a dénoncé le fait que d'importantes sommes d'argent sont acheminées depuis l'étranger dans l'ombre, tandis que d'autres sont blanchies ou transférées illicitement, profitant à certaines personnes physiques ou morales -- qu'elles soient bancaires ou non bancaires -- sans contrôle ni vérification.

Le Président de la République a souligné que ces pratiques doivent cesser, car elles contreviennent non seulement à la législation nationale, mais aussi aux conventions et traités internationaux. Il a également affirmé que de nombreuses pratiques et infractions doivent, elles aussi, cesser immédiatement, précisant que le problème ne réside pas uniquement dans les textes de loi, malgré leurs lacunes, mais aussi dans leur application. Ceux qui ont la responsabilité de les faire respecter doivent, a-t-il insisté, assumer pleinement leurs obligations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un autre registre, le Chef de l'État a réaffirmé le rôle du gouverneur et de la Banque centrale de Tunisie dans le soutien à l'économie nationale, rappelant qu'il s'agit d'une institution publique tunisienne, « dotée d'indépendance mais non d'un statut d'indépendance absolue ».

Le Président de la République a également salué les résultats obtenus grâce aux choix économiques nationaux, notamment en matière de maîtrise de l'inflation, de stabilité du taux de change et de niveau des réserves en devises étrangères. Il a estimé que ces chiffres sont importants et méritent d'être soulignés, tout en rappelant qu'ils doivent se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens et se refléter dans tous les domaine.