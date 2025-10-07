Soudan: Le Premier ministre rencontre le Wali de l'État de la Mer Rouge

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à son bureau le Wali de l'État de la Mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour.

La réunion a abordé la question de l'eau potable dans l'État et les efforts déployés pour trouver des solutions radicales et durables.

Au cours de la réunion, le Wali de l'État de la Mer Rouge a passé en revue les défis techniques et logistiques auxquels sont confrontés les projets d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions de l'État, soulignant que le gouvernement de l'État s'efforçait de mettre en oeuvre des plans urgents pour alléger les souffrances des citoyens, en coordination avec les autorités fédérales compétentes.

De son côté, le Premier ministre a affirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une solution définitive au problème de l'eau dans la mer Rouge, demandant aux autorités compétentes d'accélérer la mise en oeuvre de projets essentiels et d'assurer l'approvisionnement en eau dans toutes les régions.

Il a salué les efforts du gouvernement de l'État pour améliorer les services et alléger le fardeau des citoyens.