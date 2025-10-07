Soudan: Le Premier ministre rencontre le Wali de l'État de la Mer Rouge

6 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à son bureau le Wali de l'État de la Mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour.

La réunion a abordé la question de l'eau potable dans l'État et les efforts déployés pour trouver des solutions radicales et durables.

Au cours de la réunion, le Wali de l'État de la Mer Rouge a passé en revue les défis techniques et logistiques auxquels sont confrontés les projets d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions de l'État, soulignant que le gouvernement de l'État s'efforçait de mettre en oeuvre des plans urgents pour alléger les souffrances des citoyens, en coordination avec les autorités fédérales compétentes.

De son côté, le Premier ministre a affirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une solution définitive au problème de l'eau dans la mer Rouge, demandant aux autorités compétentes d'accélérer la mise en oeuvre de projets essentiels et d'assurer l'approvisionnement en eau dans toutes les régions.

Il a salué les efforts du gouvernement de l'État pour améliorer les services et alléger le fardeau des citoyens.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.