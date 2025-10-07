Soudan: Le Conseil de souveraineté pleure le Dr Mohamed Tahir Ayala

Le Conseil de souveraineté de transition déplore avec une profonde tristesse le décès du Dr Mohamed Tahir Aiala, ancien Premier ministre du Soudan, décédé aujourd'hui au Caire, la capitale égyptienne, des suites d'une longue maladie.

En pleurant sa disparition, le Conseil de souveraineté pleure la perte, pour la nation soudanaise, de l'un des plus éminents dirigeants nationaux et politiques de l'est du Soudan, qui a marqué de son empreinte le développement et le service public.

Le défunt était une figure emblématique du Soudan, ayant occupé plusieurs postes clés tout au long de sa carrière politique.

Le Conseil de souveraineté présente ses plus sincères condoléances au peuple soudanais, aux dirigeants de l'est du Soudan et à toutes les composantes de la région de l'Est Soudan pour cette immense perte.

Le Soudan perd un homme patriote et dévoué qui a contribué au développement du pays.