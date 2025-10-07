Gabon: Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui - Un homme serein pour l'emporter au second tour

Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui, fils du département de Mulundu est candidat au premier siège du département de Mulundu. Lequel siège comprend dans son ensemble, la commune et le canton Kongi. Le candidat de l'Union Nationale, en lice pour le second tour, incarne l'espoir, la sérénité pour l'emporter au second tour, au soir du 11 octobre prochain.

Du département de Mulundu à la commune de Lastoursville, tout ou presque vibre au rythme du second tour des élections législatives. Le candidat Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui, investi par l'Union Nationale de Paulette Missombo, multiplie des rencontres avec les électeurs de sa circonscription électorale dans la commune et le canton Kongi.

Une série de causeries ont été initiées pour échanger avec les populations des différents quartiers pour expliquer l'enjeu de ce second tour. Il a d'ailleurs exprimé toute sa reconnaissance à l'égard de toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenu au premier tour. " Je voudrais avant toute chose, la main sur le coeur, vous remercier pour cette mobilisation qui m'a conduit au second tour. Merci pour votre soutien, merci vos voix dans les urnes. Je nous appelle à doubler de vigilance, à protéger nos voix, car chaque voix compte pour que nous puissions triompher au soir du 11 octobre prochain. Cette victoire sera la nôtre et nous allons la célébrer ensemble" a-t-il lâché en toute sérénité.

Le candidat Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui, aux dires de ses électeurs, est un fils du village. Il incarne la proximité et l'action, au-delà de ses compétences académiques. Son expérience politique est un atout pour les populations qu'il irait défendre à l'Assemblée nationale. " C'est lui notre prochain député. Nous sommes derrière lui. Nous le soutenons parce qu'il est toujours là pour nous écouter, nous comprendre. Il est proche de nous. C'est ça la force d'un homme politique, être à l'écoute de ses frères et soeurs. Cela voudrait dire qu'il est capable de nous défendre. C'est lui que nous avons choisi pour nous représenter à la Maison du peuple à Libreville" lance un électeur confiant de la victoire de son candidat.

Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui est homme politiquement engagé. Son engagement politique est ancré dans son attachement aux valeurs culturelles. La préservation du patrimoine culturel de Lastourville est d'ailleurs au coeur de son combat. Il soutient l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui pour lui, représente le moteur de création d'emplois durables.

Il fait de la décentralisation, une de ses priorités dans le but est de rapprocher les décisions politiques des réalités locales. " Le papa là est un homme proche de nous. C'est un fils du village. Il connait nos réalités ici. Voilà des gens qui doivent nous représenter valablement et nous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui est notre député. Nous lui promettons cette victoire. Nous sommes sereins, confiants, car la victoire est à nous et avec nous" confie un des électeurs de la première heure.

Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui poursuit les consultations avec ses électeurs. En bon pédagogue, il explique les enjeux de ce second tour et les rassure. À leur tour, les électeurs promettent une victoire cash