Gabon: Le Chef de l'État honore l'Ambassadeur sortant du Japon et l'ancien président de la Commission de la CEEAC

À l'occasion d'une cérémonie tenue ce lundi au Palais Rénovation, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a honoré messieurs Shuji Noguchi et Gilberto Da Piedade Verissimo respectivement Ambassadeur du Japon et président de la commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Les deux diplomates ont ainsi été élevés au rang de Commandeur dans l'Ordre National du mérite gabonais, une marque de reconnaissance de la Nation envers ces personnalités pour leur accompagnement et leur implication dans la consolidation des relations multilatérales avec notre pays.

En fin de mission diplomatique au Gabon, l'Ambassadeur du Japon a tenu a exprimer sa joie et sa satisfaction pour cette marque d'attention au terme de 5 ans passés dans notre pays. Il n'a pas manqué de remercier les autorités gabonaises en tête desquelles le Chef de l'État et le peuple gabonais pour l'hospitalité qui lui a été réservée ainsi qu'à son équipe tout au long de sa mission.

S.E.M Gilberto Da Piedade Verissimo à son tour , s'est dit heureux et honoré par cette distinction qui lui a été faite par le Président de la République au nom du peuple gabonais. "C'est un sentiment de mission accomplie". A-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Président de la commission de la CEEAC a réitéré ses félicitations au Chef de l'État pour avoir mené avec succès le processus de transition ainsi que pour tous les projets de développement entrepris .