Ethiopie: Le pays déploie de nouvelles politiques nationales visant à moderniser et la fonction publique - Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

6 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a annoncé que le gouvernement éthiopien a adopté, au niveau national, des politiques, proclamations, réglementations et directives visant à assurer une fonction publique moderne, efficace et innovante.

Il a inauguré le centre de services à guichet unique de Bahir Dar Mesob, marquant officiellement le lancement de ses activités.

Sur les réseaux sociaux, Temesgen a précisé que ces mesures nationales visent à moderniser la fonction publique et à renforcer les capacités de développement, des éléments essentiels pour réaliser la vision d'une prospérité partagée.

« Ce qui a été initié à Addis-Abeba grâce aux ressources et à l'expertise locales se déploie désormais dans les régions, avec Bahir Dar jouant un rôle clé dans cette mise en oeuvre », a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a insisté sur l'importance de fournir aux citoyens des services rapides et de qualité, qu'ils vivent à proximité ou en périphérie.

En outre, il a souligné que la prestation de services doit continuer à évoluer, en garantissant un accès permanent à l'information via des plateformes numériques bien structurées.

