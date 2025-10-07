Congo-Brazzaville: Disparition - Décès à Paris de Paul Alexandre Mapingou

Ancien ambassadeur du Congo en Belgique, Paul Alexandre Mapingou, autrefois secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire, ambassadeur itinérant, a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans à Paris, en France, le 28 septembre dernier, des suites d'une longue maladie.

A l'annonce du décès de Paul Alexandre Mapingou, le Pr Grégoire Léfouoba qui l'a longtemps côtoyé a regretté cette mort tout en évoquant quelques moments glorieux et surtout ce qui était l'homme. Pour lui, le disparu était une identité de l'élégance des manières. Entre l'éloquence du silence et la vertu du bruit, rien n'est au-dessus du souvenir..., a écrit le Pr Grégoire Léfouoba lorsqu'il a appris la disparition de son frère, le 28 septembre dernier. Cela a été une soirée fatale qui annonçait la fin du souffle, à Paris, d'un frère de culture en partage.

« Le départ de l'autre est le sien propre car s'évanouissent les mélodies de la voix d'une personne de grande proximité amicale et disparaissent des joies partagées, des angoisses, des lieux discrets et secrets. De Zanaga à Kellé, de Sibiti à Okondja, de Franceville à Komono, de Bambama à Mbama et de Mbomo à Moanda..., l'enfant de Basile Apengo (Mapingou) plane sur son territoire ancestral pour apaiser... nos pensées. Paul Alexandre était l'élégance des manières qu'il a apprises à l'épreuve de la vie de notre communauté et surtout par le pas étendu de la diplomatie », a évoqué le Pr Grégoire Léfouoba.

Il a poursuivi en indiquant que de la philosophie qu'il a étudiée à l'Université Marien Ngouabi avant de poursuivre à Amiens, la ville d'Althusser présentant son diplôme d'études approfondies sur "Les valeurs axiologiques dans l'univers Djobi", Paul Alexandre aura été un des bénéficiaires de la prestigieuse Rue Saint Guillaume, abri de l'Institut d'études politiques de Paris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Préparant avec ambition l'oral de Sciences po sous l'aile pédagogique de Martin Mberi, Paul Alexandre louait l'altruisme intellectuel de ce dernier. Il portait la fonction d'ambassadeur avant d'être habillé par le titre de diplomate. Il a été secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères sous le président Denis Sassou N'Guesso, « ... Persuadé qu'il était, que la vie n'est rien d'autre que la co-reconnaissance, il sublimait l'amitié, la philia comme valeur suprême de la vie.

Paul Alexandre savait recevoir comme au dix-huitième siècle avec joie, élégance et politesse sans oublier qu'il était imprévisible quand c'était nécessaire comme tous ceux de sa race dont il assumait avec science les défauts. Tu as bien vécu ta vie...mon petit ! », a écrit le Pr Grégoire Lefouoba.

Son neveu Averty Ndzoyi n'est pas resté en marge des évocations. « Papa, tu étais plus qu'un oncle, tu étais un père, un guide, une lampe posée sur le chemin. Aujourd'hui, tes proches, tes amis, ton clan et tous ceux qui ont croisé ta route pleurent un homme dont la grandeur ne se mesurait pas aux titres ni aux richesses, mais à l'humanité qu'il transmettait. En te rendant hommage, je rends aussi hommage à la valeur humaine que tu as incarnée. Que tes paroles continuent d'inspirer ceux qui marchent après toi. Que ton souvenir soit pour nous un repère dans les tempêtes et une lumière dans les nuits d'incertitude ... », ton fils Averty Ndzoyi.

Notons que l'ambassadeur Paul Alexandre Mapingou a été l'un des animateurs de la cellule de mobilisation de la diaspora congolaise à sa création, qui deviendra le Département des Congolais de l'étranger, cellule qui répondait à la volonté politique clairement exprimée par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et le gouvernement de l'époque de faire contribuer et participer les compatriotes de l'étranger au développement de la Nation tous azimuts.