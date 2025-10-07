Congo-Brazzaville: Solidarité - L'ONG Elan de coeur offre des kits scolaires aux enfants défavorisés

À la faveur de la rentrée scolaire, l'organisation non gouvernementale (ONG) Elan de coeur que dirige Nadine Hounsinou Ngari a renouvelé son engagement auprès des enfants défavorisés de Pointe-Noire. Elle leur a remis des kits scolaires, soulageant les parents en difficulté en cette période de reprise des classes.

Fidèle à sa mission de semer l'amour et de soutenir les plus vulnérables, Elan de coeur a une fois de plus marqué la rentrée scolaire par un geste de solidarité à l'égard des enfants défavorisés. Cette année, plusieurs orphelinats de la ville de Pointe-Noire, notamment le Centre d'accueil des mineurs situé à Mvoumvou, l'orphelinat Padre-Pino situé à Ngoyo la plaine, et la mission du coeur située à Ngoyo Puma ont bénéficié d'un important don de kits scolaires.

Chaque kit, adapté selon le niveau de classe, contenait le matériel indispensable pour bien démarrer l'année. Il s'agit de sacs, de cahiers, de stylos, d'ardoises, de crayons, de gommes, de règles et de bien d'autres fournitures essentielles. Ces kits représentent bien plus que de simples objets, car ils sont une clé pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation dans de bonnes conditions et de développer leur potentiel.

Un moment fort de solidarité et d'espoir

L'événement a été un moment fort de rencontre et de partage, renforçant les liens entre les enfants, leurs familles et l'équipe de l'ONG. Les sourires des enfants recevant leurs cartables et leurs cahiers ont témoigné l'importance de ce geste simple mais porteur d'avenir pour eux. C'est une nouvelle année scolaire qui commence, pleine d'espoir et de promesses pour ces nombreux enfants. Ce geste inspiré par la foi et la compassion vient réaffirmer l'engagement constant de cette ong à promouvoir l'accès à l'éducation pour tous, sans distinction.

Dans son mot de circonstance, la présidente de l'ONG Elan de coeur a exprimé sa gratitude envers tous les membres et bénévoles qui, par leur disponibilité et leur dévouement, ont contribué à la réussite de cette campagne de don. « Voir le sourire de ces enfants est notre plus belle récompense. Nous croyons qu'en leur donnant les moyens d'apprendre, nous semons des graines d'avenir et d'espérance », a confié avec émotion Nadine Hounsinou Ngari .

Notons qu'au-delà des dons matériels, Elan de coeur poursuit son oeuvre d'assistance sociale, d'appui éducatif et de sensibilisation à un environnement plus sain et solidaire. Cette action, réalisée chaque année, illustre bien la force de la solidarité et la volonté manifeste de cette organisation à oeuvrer avec persévérance pour bâtir une génération épanouie, confiante et tournée vers l'avenir.