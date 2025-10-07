Congo-Brazzaville: Livre - « Le Congo numérique en construction » de Max Bouhoyi

Publié aux éditions L'Harmattan Congo, « Le Congo numérique en construction-Plaidoyer pour une structuration cohérente des infrastructures de connectivité » a été présenté et dédicacé récemment à Brazzaville par son auteur, Max Bouhoyi, devant des acteurs institutionnels, des opérateurs télécoms, des représentants du secteur privé et des organisations régionales.

Ce livre qui replace le Congo dans un contexte continental constitue incontestablement une contribution importante à la réflexion sur sa modernisatio à l'ère du numérique.

Avec ses 238 pages, « Le Congo numérique en construction - Plaidoyer pour une structuration cohérente des infrastructures de connectivité » plaide pour une réforme de la loi sur les communications électroniques; une fiscalité incitative pour encourager les investissements; une mutualisation des infrastructures critiques ; et une gouvernance numérique intégrée. Il a le mérite d'alerter, de vulgariser et de proposer une vision prospective.

Le directeur général adjoint de L'Harmattan Congo, Appoliange Josué Mavoungou, estime que le livre de Max Bouhoyi traite des questions d'actualité et fait un état des lieux du numérique dans le pays. « Nous sommes heureux d'avoir édité le livre de Max Bouhoyi "Le Congo numérique en construction - Plaidoyer pour une structuration cohérente des infrastructures de connectivité" et nous félicitons l'auteur pour les efforts qu'il a consentis. La publication d'un livre est semblable à la naissance d'un enfant. C'est cette petite métaphore que j'ai tenu à raconter », a-t-il souligné. Dans cet ouvrage ambitieux, Max Bouhoyi dresse un état des lieux rigoureux des infrastructures numériques du Congo, en s'intéressant aux deux piliers de la connectivité : le segment spatial (Satellites) et le segment maritime (Câbles sous-marins et fibre optique).

La postface de ce livre a été faite par le conseiller du chef de l'Etat, chef du département Télécoms et Economie numérique, Yves Ickonga. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, il a fait savoir que lorsque Max Bouhoyi l'a sollicité pour écrire la préface, il a vu plus qu'un exercice intellectuel, une démarche citoyenne, lucide et engagée qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la transformation numérique portée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « Cet ouvrage arrive à un moment crucial.

Il met en lumière les défis de notre pays en matière d'infrastructures, de régulation, de fiscalité d'usage mais surtout il propose des pistes complètes. En cela, il ne se contente pas d'observer, il apporte une contribution, une orientation et même une interpellation constructive. Mon rôle de préfacier a été d'en dégager la portée stratégique. Le numérique comprenant le bien n'est pas une option, il est au coeur du développement économique de l'intégration régionale et de la souveraineté de notre nation. Ce livre rappelle que pour réussir nous devons conjuguer nos efforts, les efforts de l'Etat, les efforts du secteur privé, les efforts du monde académique, et ceux de la société civile », a-t-il déclaré.

Un livre qui témoigne du rôle que joue le numérique dans la modernisation du Congo

Eric Dibas-Franck, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, préfacier du livre de Max Bouhoyi, a souligné qu'il témoigne du rôle que joue le numérique dans la modernisation du Congo en général, partant de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales en particulier, dont l'initiative revient incontestablement au chef de l'Etat.

« A travers son ouvrage, l'auteur nous invite à réfléchir sur un enjeu stratégique de notre temps : la construction d'un Congo numérique, inclusif, résilient et capable de s'insérer dans la dynamique mondiale de la digitalisation. Il démontre que le numérique n'est pas seulement une question d'outil technique ou d'infrastructure, mais également un défi de gouvernance, de formation, de souveraineté et de prospective. C'est un projet de société qui interpelle toutes les forces vives de la nation, du monde académique aux décideurs politiques, les praticiens aux citoyens eux-mêmes », a déclaré Eric Dibas-Franck.

La révolution numérique représente aujourd'hui un tournant décisif dans l'histoire des sociétés contemporaines. Le livre de Max Bouhoyi ambitionne de dresser un état des lieux de la marche du Congo vers le numérique et d'esquisser une vision prospective de son avenir digital. « Il convient donc de considérer ce livre comme une première étape dans la construction d'un débat intellectuel et politique autour du numérique au Congo. La recherche académique doit prolonger cette démarche en intégrant d'autres analyses comparatives et interdisciplinaires afin d'accompagner effectivement la transition numérique de notre pays », a souligné le préfacier.

Pour sa part, l'auteur a proposé la mise en place d'un conseil national du numérique, signifiant par la suite que ce livre essaie de proposer une vision pour construire le numérique et réduire sa fracture. Il suggère qu'un cadre réglementaire fiscal plus attractif, plus transparent, soit proposé pour que les investisseurs arrivent. Ce qui améliorera la compétitivité économique, l'innovation, pou avoir une approbativité des services. « Le Congo dispose déjà d'acquis majeurs, fibre optique, interconnexions régionales, câbles sous-marins, data centers, mais l'essentiel reste à faire: donner une cohérence juridique, fiscale et institutionnelle à ces infrastructures pour en maximiser l'impact », a indiqué Max Bouhoyi.

La présentation de ce livre a été marquée par la tenue d'un panel stratégique sur le thème « Construire les bases d'un Congo numérique, entre infrastructures et perspectives ». Les discussions ont porté sur la régulation, la fiscalité, la gouvernance et l'innovation. Des leviers nécessaires pour transformer les investissements déjà réalisés dans les télécommunications en véritables moteurs de compétitivité et d'inclusion.

Notons que Max Bouhoyi est un expert congolais du secteur des télécommunications, spécialiste des questions juridiques, fiscales et réglementaires liées au numérique. Il exerce des fonctions de directeur dans une entreprise de premier plan, et préside la fédération des télécoms et technologies de l'information et de la communication d'une organisation patronale. Il siège dans un organe national dédié à l'économie numérique. Diplômé de l'IAE de Paris et des universités Paris 1 et Clermont-Ferrand, il est officier dans l'Ordre du mérité congolais.